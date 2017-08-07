В Измаиле взорвалось авто полицейского, есть пострадавшие

Украинский атлет Ярослав Семененко перед стартом на 100 метров по плаванию на паролимпийских играх в Лондоне.

Автомобиль принадлежит сотруднику криминальной полиции. В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского, их доставили в больницу.

В Одесской области в городе Измаил взорвалось авто сотрудника криминальной полиции, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.