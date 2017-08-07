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В Измаиле взорвалось авто полицейского, есть пострадавшие
07 августа 2017 | 10:20
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В Одесской области в городе Измаил взорвалось авто сотрудника криминальной полиции, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Автомобиль принадлежит сотруднику криминальной полиции. В результате взрыва пострадали жена и ребенок полицейского, их доставили в больницу.
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