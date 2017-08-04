Все, что нужно знать об индустрии электромобилей

1. Кто занимается электромобилями?

Вот что произошло только за один месяц — в июле этого года. Tesla сделала шаг к тому, чтобы стать массовым автопроизводителем, начав поставки седана Model 3 за 35 тыс. долларов. Volvo заявила, что через два года она откажется от производства автомобилей с бензиновым двигателем и полностью перейдет на выпуск электромобилей и гибридов.

Власти Франции заявили о планах полностью избавиться от машин, потребляющих бензин и дизель, к 2040 году. К этому же году продажу таких машин запретит и правительство Великобритании. Власти Лос-Анджелеса одобрили покупку 95 электрических автобусов, поскольку к 2030 году город намерен получить автобусный парк с нулевым уровнем выбросов.

2. Сколько электромобилей люди покупают сегодня

Продажи электромобилей и гибридов все еще находятся в зачаточном состоянии. По данным Bloomberg New Energy Finance, в 2016 году в Китае было продано около 289 тыс. таких машин — больше, чем где-либо еще. За тот же год в Европе было продано 215 тыс. машин, а в США — 150 тыс. Для сравнения: в том же году по всему миру было продано 92 млн автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, 17,6 млн из них — в США.

3. А что будет завтра?

Согласно прогнозу BNEF, парк электромобилей, питающихся от батарей, и бензиново-электрических гибридов будет расти и к 2040 году на них будет приходиться более половины общемировых продаж легковых машин.

4. Какой рынок станет лидирующим?

Китай — и здесь продажи будут расти не по тем же причинам, что, например в Европе. Конечно, китайцы, как и все остальные, борются с загрязнением воздуха и беспокоятся об изменении климата. Однако власти страны хотят отказаться от бензина прежде всего потому, что они рассматривают зависимость Китая от импортируемой нефти как ключевую стратегическую уязвимость. По словам исследователей из университета Калифорнии, Китай рассматривает квоты, благодаря которым уже к 2025 году доля электромобилей и гибридов среди новых машин достигнет 20%.

5. Означает ли это прощание с бензином?

Нет, это означает только снижение его потребления, по крайней мере, в ближайшем будущем. В 2017 году Toyota продала 1,4 млн гибридов и планирует делать это еще в течение многих лет. По оценке компании, в долгосрочной перспективе лидерами станут автомобили с силовой установкой на водородных топливных элементах.

Но даже вкладывая огромные суммы в исследования и разработки в области электродвигателей, компании продолжают работать над тем, чтобы увеличить производительность двигателя внутреннего сгорания. Toyota представила четырехцилиндровый двигатель Camry, чей КПД составляет 41% — вдвое больше, чем 20 лет назад.

6. Тогда почему Volvo отказывается от автомобилей на бензине?

Дело не только в выбросах углерода, но и в дизельном топливе. Европейские автопроизводители и регуляторы долгое время считали, что использование дизельного топлива позволит снизить уровень загрязнения воздуха, но эта стратегия была подорвана скандалом с Volkswagen. Нормы, которые начнут действовать в Европе с 2020 года, предполагают сокращение допустимого уровня выбросов углекислого газа на треть — это больше, чем может дать дизель. Сейчас выбор европейских покупателей ограничивается 52 моделями электромобилей и гибридов. По оценке BNEF, к 2021 году их число вырастет до 95.

7. Как на этом фоне выглядит Tesla?

К декабрю Илон Маск планирует выпускать по 20 тыс. бюджетных седанов Model 3 в месяц. Это ниже прогнозов, сделанных им в прошлом году. В то время как традиционные автопроизводители тратят все больше денег на разработки электромобилей и батарей, Маску может не хватить надолго имеющихся у него ресурсов. Тем не менее, он по-прежнему широко известен как провидец, ведь именно его первые электромобили захватили воображение публики.

8. Сколько стоят электромобили?

Из-за высокой стоимости батарей электромобили будут стоить дороже, чем их бензиновые аналоги в течение ближайшего десятилетия, полагают в BNEF. Сейчас автопроизводителям приходится продавать их дешевле, чтобы их продукция соответствовала требованиями к выбросам штата Калифорнии, которая с 1970 года ввела собственные требования к чистоте воздуха. Позднее эти нормы приняли девять других штатов. На них, вместе с Калифорнией, приходится около 30% продаж автомобилей в США. Перед началом продаж Chevrolet Bolt считалось, что потери General Motors составят 9 тыс. долларов на каждую продаваемую машину. Три года назад генеральный директор Fiat Chrysler Серджио Маркионне, по его словам, надеялся, что никто не купит электромобиль Fiat 500e, «потому что продажа каждого обходится мне в 14 тыс. долларов».

9. Почему электромобили не стали более популярны?

Длительное время, требующееся на подзарядку, создает большие неудобства. Пока самый удобный способ пополнить батарею — включить ее в сеть на всю ночь. Это подходит, в основном, тем, кто может себе позволить купить оборудование для зарядки и установить его в закрытом гараже. Другой фактор — низкие цены на бензин, из-за которых у людей нет стимула переходить на электромобили.

По результатам опроса, проведенного в январе в Калифорнии, три четверти респондентов еще не думали о покупке электромобиля всерьез.

10. Что должно измениться, чтобы наступило будущее?

По оценке BNEF, один из самых важных факторов — это стоимость батареи. Стоимость литий-ионных батарей и необходимого сопутствующего оборудования к 2030 году снизится с нынешних $273 до $73 за киловатт-час. Кроме того, серьезной и пока не решенной проблемой является нехватка как домашних, так и общедоступных зарядных станций.

Чтобы наступили изменения, должны вырасти информированность общества и энтузиазм по отношению к электромобилям. Это, в свою очередь, станет стимулом, который позволит властям сохранять государственные субсидии, пока технология развивается.