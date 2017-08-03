С начала года полиция разбила полтысячи авто

Всего за последние два года парк патрульных полицейских подразделений пополнился 1514 официальными автомобилями.

Больше всего разбитых патрульных автомобилей зафиксировано в Киеве — 150, Харькове — 45, Одессе — 36, Львове — 34, Днепре — 33. Меньше всего (по 3 машины) — в Ровно, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

С начала 2017 года в регионах Украины в результате ДТП поврежден 461 полицейский автомобиль. Об этом сказано в ответе отдела патрульной полиции, передает Главком.