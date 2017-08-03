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С начала года полиция разбила полтысячи авто
03 августа 2017 | 16:22
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С начала 2017 года в регионах Украины в результате ДТП поврежден 461 полицейский автомобиль. Об этом сказано в ответе отдела патрульной полиции, передает Главком.
Больше всего разбитых патрульных автомобилей зафиксировано в Киеве — 150, Харькове — 45, Одессе — 36, Львове — 34, Днепре — 33. Меньше всего (по 3 машины) — в Ровно, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.
Сумма ущерба составляет около 6 млн гривен.
Всего за последние два года парк патрульных полицейских подразделений пополнился 1514 официальными автомобилями.
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