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Кличко-молодший оголосив про свої подальші плани

03 августа 2017 | 16:10

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Український боксер Володимир Кличко оголосив про завершення спортивної кар'єри, проте він збирається присвятити себе іншій не менш захопливій діяльності, а саме зосередитись на бренді "Кличко". Про це він повідомив у своєму зверненні на офіційній сторінці в YouTube, передає УНН.


"27 років тому я зробив свій кращий вибір, обрав професію, яка стала моїм життям... в певний період життя ми хочемо переключитись, щоб почати нову главу... я не виключення з правил, тому прийшла і моя черга зробити це", - йдеться в зверненні.

Також спортсмен зазначив, що справа, якою він хоче займатись зараз - стане такою ж популярною, як боксерська кар'єра.

"Замість того, щоб сказати "До побачення" - запрошую вас продовжити цю подорож разом зі мною і з брендом "Кличко", - додав В.Кличко.

Нагадаємо, Володимир Кличко оголосив про завершення кар'єри боксера.



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