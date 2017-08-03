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В Києві - пограбування на 5 млн.
03 августа 2017 | 16:07
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2 серпня, на бульварі Лесі Українки у столиці було скоєно розбійний напад, у результаті якого зловмисники заволоділи сумою майже у 5 млн грн. Про це УНН повідомили у поліції.
Напад стався у другій половині дня. Четверо нападників під’їхали на автомобілі марки Audi до припаркованого авто, в якому перебували двоє киян. Зловмисники вийшли зі свого автомобіля та погрожуючи водієві та пасажирові припаркованого авто пістолетом, відкрили багажник машини, в якому були пакунки з грошима на суму майже 5 млн грн.
Заволодівши коштами, зловмисники поїхали у невідомому напрямку.
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