ТЕМА

Київ переходить на безготівкову оплату паркування

02 августа 2017 | 12:45

распечатать        комментарии [0]       добавить в

З 10 серпня столиця переходить на безготівкову оплату паркування: водії можуть сплатити її через паркомат, SMS або придбати місячний талон. Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі "112 Україна", передає УНН.


Кличко зазначив, що вже два роки у Верховній Раді на розгляді перебуває законопроект щодо впорядкування паркування, але за станом на сьогодні він прийнятий тільки в першому читанні.

"Ми не маємо права оштрафувати безвідповідального водія, який залишив свою машину або евакуювати авто. Тим не менш, порядок треба навести. Тому з 10 серпня обігу готівкових коштів в сфері паркування в столиці не буде взагалі", - заявив він.

За його словами, такий експеримент триватиме до вступу в силу відповідного закону.

"З 10 серпня людський фактор буде мінімізований. Якщо хтось після 10 серпня буде вимагати з вас готівку за парковку, можете сміливо телефонувати в поліцію. Дуже сподіваємося на відповідальність водіїв. А цей великий оборот тіньової готівки повинен перестати існувати", - додав глава Києва.

УНН
 


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Карпаты
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100