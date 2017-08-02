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Київ переходить на безготівкову оплату паркування
02 августа 2017 | 12:45
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З 10 серпня столиця переходить на безготівкову оплату паркування: водії можуть сплатити її через паркомат, SMS або придбати місячний талон. Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі "112 Україна", передає УНН.
Кличко зазначив, що вже два роки у Верховній Раді на розгляді перебуває законопроект щодо впорядкування паркування, але за станом на сьогодні він прийнятий тільки в першому читанні.
"Ми не маємо права оштрафувати безвідповідального водія, який залишив свою машину або евакуювати авто. Тим не менш, порядок треба навести. Тому з 10 серпня обігу готівкових коштів в сфері паркування в столиці не буде взагалі", - заявив він.
За його словами, такий експеримент триватиме до вступу в силу відповідного закону.
"З 10 серпня людський фактор буде мінімізований. Якщо хтось після 10 серпня буде вимагати з вас готівку за парковку, можете сміливо телефонувати в поліцію. Дуже сподіваємося на відповідальність водіїв. А цей великий оборот тіньової готівки повинен перестати існувати", - додав глава Києва.
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