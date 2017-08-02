Ще один банк визнано неплатоспроможним

02 августа 2017 | 12:42

Банк "Гефест" віднесено до категорії неплатоспроможних через невиконання вимог щодо мінімального розміру статутного капіталу. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).

Відповідно до вимог ст. 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" 1-го серпня 2017 року правління НБУ прийняло рішення №490-рш/БТ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "КБ "Гефест" (далі – ПАТ "КБ "Гефест") до категорії неплатоспроможних".

ПАТ "КБ "Гефест" не забезпечило виконання вимог нормативно-правових актів НБУ у частині приведення розміру регулятивного капіталу до розміру, не меншого ніж 200 млн грн, у строк до 11-го липня 2017-го року.

Розмір регулятивного капіталу ПАТ "КБ "Гефест" на 31-ше липня 2017-го року був меншим однієї третини від мінімального рівня.

"З огляду на зазначене, НБУ зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ПАТ "КБ "Гефест" було створене наприкінці 2013 року. Банк фактично не здійснював активної діяльності та станом на дату прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних не мав жодних зобов’язань перед клієнтами.