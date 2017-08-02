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У Німеччині почали тестування системи автоматичного розпізнавання осіб

02 августа 2017 | 08:45

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У Німеччині почали тестування системи розпізнавання осіб в громадських місцях. Програма буде порівнювати обличчя перехожих зі збереженими фотографіями 250 добровольців проекту, передає УНН з посиланням на Deutsce Welle. Тестування системи автоматичного розпізнавання осіб розпочалося у вівторок, 1 серпня, в Берліні. Для участі в піврічному проекті зареєструвалися 250 добровольців.


 

Імена і по дві фотографії кожного з добровольців було завантажено до системи. Три камери спостереження, встановлені на вході, виході і ескалаторі берлінської залізничної станції Зюдкройц, будуть вести зйомку перехожих, а спеціальна комп'ютерна програма порівнюватиме їх із фотографіями добровольців.

За словами міністра внутрішніх справ Томаса де Мезьєра, нова техніка покликана ідентифікувати злочинців. які перебувають у розшуку, і тим самим підвищити безпеку в громадських місцях.

Під час другої фази тестування, система повинна знаходити підозрілі предмети, наприклад залишені валізи, і сповіщати про них.

Експерти із захисту даних розцінюють техніку для розпізнавання осіб як порушення основного права на інформаційне самовизначення.

Нагадуємо, компанії Facebook довелося відключити чат-ботів, що функціонують на базі технології штучного інтелекту, після того як вони винайшли власну мову, незрозумілу для людей.

 УНН


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