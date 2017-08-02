|
У Німеччині почали тестування системи автоматичного розпізнавання осіб
02 августа 2017 | 08:45
распечатать комментарии [0] добавить в
У Німеччині почали тестування системи розпізнавання осіб в громадських місцях. Програма буде порівнювати обличчя перехожих зі збереженими фотографіями 250 добровольців проекту, передає УНН з посиланням на Deutsce Welle. Тестування системи автоматичного розпізнавання осіб розпочалося у вівторок, 1 серпня, в Берліні. Для участі в піврічному проекті зареєструвалися 250 добровольців.
Імена і по дві фотографії кожного з добровольців було завантажено до системи. Три камери спостереження, встановлені на вході, виході і ескалаторі берлінської залізничної станції Зюдкройц, будуть вести зйомку перехожих, а спеціальна комп'ютерна програма порівнюватиме їх із фотографіями добровольців.
За словами міністра внутрішніх справ Томаса де Мезьєра, нова техніка покликана ідентифікувати злочинців. які перебувають у розшуку, і тим самим підвищити безпеку в громадських місцях.
Під час другої фази тестування, система повинна знаходити підозрілі предмети, наприклад залишені валізи, і сповіщати про них.
Експерти із захисту даних розцінюють техніку для розпізнавання осіб як порушення основного права на інформаційне самовизначення.
Нагадуємо, компанії Facebook довелося відключити чат-ботів, що функціонують на базі технології штучного інтелекту, після того як вони винайшли власну мову, незрозумілу для людей.
также читайте
[31.07.2017]
[28.07.2017]
|
Загрузка...
по теме
Київ переходить на безготівкову оплату паркування
02. 08. 2017 | 12:45
З 10 серпня столиця переходить на безготівкову оплату паркування: водії можуть сплатити її через паркомат, SMS або придбати місячний талон. Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі "112 Україна", передає УНН.
Ще один банк визнано неплатоспроможним
02. 08. 2017 | 12:42
Банк "Гефест" віднесено до категорії неплатоспроможних через невиконання вимог щодо мінімального розміру статутного капіталу. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).
Спіймали інтернет-шахраїв, що торгували мобільними телефонами
31. 07. 2017 | 16:06
Кіберполіція викрила злочинної групу, що ошукала більше 150 громадян. Злочинна група займалась шахрайствами у сфері електронної комерції. Попередньо встановлено, що громадянам, внаслідок злочинних дій шахраїв, завдано збитків на суму понад 1 мільйон гривень.
В Дніпрі наркоман стрибав на іномарці й отримав кулю
31. 07. 2017 | 11:45
У Дніпрі, в районі вулиці Січових Стрільців, відбулися постріли. Наркомана, який стрибав на іномарці, підстрелив водій автомобіля. Про це кореспонденту УННповідомили в прес-службі патрульної поліції.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»