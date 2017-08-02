У Німеччині почали тестування системи автоматичного розпізнавання осіб

Імена і по дві фотографії кожного з добровольців було завантажено до системи. Три камери спостереження, встановлені на вході, виході і ескалаторі берлінської залізничної станції Зюдкройц, будуть вести зйомку перехожих, а спеціальна комп'ютерна програма порівнюватиме їх із фотографіями добровольців.

За словами міністра внутрішніх справ Томаса де Мезьєра, нова техніка покликана ідентифікувати злочинців. які перебувають у розшуку, і тим самим підвищити безпеку в громадських місцях.

Під час другої фази тестування, система повинна знаходити підозрілі предмети, наприклад залишені валізи, і сповіщати про них.

Експерти із захисту даних розцінюють техніку для розпізнавання осіб як порушення основного права на інформаційне самовизначення.

Нагадуємо, компанії Facebook довелося відключити чат-ботів, що функціонують на базі технології штучного інтелекту, після того як вони винайшли власну мову, незрозумілу для людей.