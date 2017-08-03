Вирус коррупции в МВД: Троян и множество фейков 03 августа 2017 | 08:49 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Бывали хуже времена, но не было подлей – сегодня это самая подходящая фраза по поводу того, что творится вокруг МВД. Одним из самых ярких индикаторов происходящего является ситуация с замминистра Вадимом Трояном. Земляк и друг министра Арсена Авакова без опыта работы в органах взлетает по карьерной милицейской лестнице как северокорейская ракета – вопреки всем протестам и здравому смыслу. О предыдущих скандалах с участием Трояна мы ещё вспомним, но повод поговорить об этом человеке именно сейчас – это обыски на прошлой неделе у замминистра внутренних дел по делу о вымогательстве взятки. Не успело, как говорится, остыть кресло после скандальной отставки замминистра Сергея Чеботаря и вот опять.

Троян не мог требовать взятку потому, что он – в отпуске! В министерстве внутренних дел твёрдо уверены, что такой «железный» аргумент убедит всех «кликуш» (как называет пресс-секретарь МВД журналистов, которые критикуют ведомство) в том, что информация о взятке – фейк. Однако лично генпрокурор Юрий Луценко сообщил и об операции с задержанием вымогателей, и об обыске у Трояна! Того, правда, среди задержанных не оказалось. И обнаруженные при обыске в доме Трояна деньги якобы оказались его личными средствами – номера купюр, видите ли, не совпадали с теми, которые были получены в виде взятки. Но это выяснилось уже задним числом. В интернет успела попасть справка по этому делу, где чёрным по белому написано: «21.07.2017 Бржезинскому В. И. (один из задержанных – ред.) контролировано передана первая часть неправомерной выгоды в размере 600 тыс. грн., проведенными НСРД (негласными следственно-розыскными действиями – ред.) задокументирован факт передачи 300 тыс. грн указанных средств Трояну В. А.». Различные источники (наверняка питаемые информацией из прокуратуры) наперебой утверждают, что «задокументирован» – означает снят на видео. И в упомянутой справке даже указан номер уголовного производства: 42017000000000874. Позже последовал ряд заявлений (от СБУ и МВД), суть которых очень напоминала известный номер Comedy club под названием «Рафик не виноват». Фабула дела сама по себе малоинтересна – классическое «решалово», но для понимания всей картины коротко её изложим. Некто Бржезинский (друг Трояна, названный сначала в документах начальником комплектования полка «Азов», но позже «пониженный» до младшего офицера Нацгвардии), помощница замминистра внутренних дел Трояна Светлана Иваштенко и некий гражданин Шамрай вымогали у предпринимателя Шомина 1,6 миллиона гривен. Бизнесмену-заявителю они обещали разблокирование расчётных счетов его предприятий и даже привлечение налоговиков Голосеевского района Киева к уголовной ответственности. В случае отказа грозили тяжёлыми последствиями. Авторский комментарий тут не требуется. Но есть вопрос: почему МВД так вяло в публичной сфере отреагировало на ситуацию с Трояном? Думается, что дым вовсе не без огня, а своё красноречие (вплоть до жёстких ультиматумов) глава ведомства употребил в общении с президентом, требуя «отмазать» своего заместителя. Видимо, аргументы у руководства МВД оказались весьма убедительными, раз силовики пошли на попятную. Или это «тактическое отступление»? Но вызывает удивление не исчезновение денег из взятки, не то, что «Бубликов сначала умер, а потом не умер» (© «Служебный роман») – ну то есть что задержания Трояна якобы не было и он даже якобы не присутствовал во время взятки, а такой момент: спикеры МВД и сам Троян твердят, что даже обыска у него не было (и как доказательство приводят почему-то фото замминистра в спортзале). А вот генпрокурор настаивает: обыск у Трояна был. Кто из них врёт? После трагической перестрелки в Княжичах, когда полицейские из разных подразделений расстреляли друг друга (и история закончилась всего лишь строгими выговорами) мы точно уже знаем – в МВД умеют неуклюже врать и не краснеть. Да и в этом деле сам Троян и спикеры ведомства заврались: назвали фото с обыска якобы фотографией недельной давности, когда в дом замминистра внутренних дел (!) забрался вор и тот был вынужден вызвать полицию!!! История с домушником уже сама по себе, мягко говоря, очень странная, но главное: что на фото делает следователь ГПУ по особо важным делам Николай Макеев?! И где на фото хотя бы один полицейский из наряда, прибившего по вызову? В общем, прокурорский следователь подтвердил, что был в доме Трояна вовсе не по делу о воришке и совсем не тогда, когда, как утверждает Троян, было сделано фото. Очередное грубое враньё руководства МВД народу останется безнаказанным? Кстати, зачем в ситуации с воришкой Трояну мог понадобиться наряд полиции, если он даже на следственную группу из сотрудников ГПУ и СБУ бросался с оружием и не перестрелял всех только после звонка «сверху»? Вопросы риторические. Я всегда критически относился к Юрию Луценко, но в данной ситуации должен отметить: он обыграл МВД, поскольку гораздо лучше разбирается в том, как действовать в публичной сфере (вместо того, чтобы подсовывать туфту, как это любят делать в министерстве и оскорблять журналистов, которые разоблачают руководителей МВД). Ну, во-первых, наверняка утечка об обысках и задержании Трояна вместе с ближайшими помощниками и друзьями произошла из прокуратуры и не без благословения лично Юрия Витальевича. Очевидно, это было сделано для того, чтобы повысить ставки в торгах Авакова с президентом. А во-вторых, в свой первоначальный пост в Facebook генпрокурор внёс лишь одну правку – нет, информация про обыск осталась, но он убрал информацию о том, что Бржезинский входит в руководство ОО «Гражданский корпус «Азов». А все мы знаем, что наряду с недавно вошедшей в орбиту Арсена Авакова Соцпартиейполитическое крыло «Азова» является одним из ресурсов министра, амбиции которого давно переросли масштабы МВД. При этом нам продолжают внушать, что вся правящая коалиция держится только на Авакове и что если речь зайдёт о его отставке, то «Народный фронт» выйдет из большинства и политический кризис решится только путём досрочных выборов. Вы это серьёзно? С 1% электоральной поддержки НФ пойдёт на такое? Ради мести за Авакова? Который, похоже, уже давно имеет в виду «Народный фронт» и очевидно планирует на выборах окучивать избирателей сразу на двух флангах – для левого электората у него есть СПУ, а для право-патриотического – «Азов». Думается, что в числе аргументов Авакова, которому частично удалось вывести из-под удара Трояна, были угрозы посерьёзнее, чем выход НФ из коалиции. Тем более, что разговоры о досрочных выборах, которые президент якобы объявит после Дня Независимости (или даже в обращении к народу в связи с этим праздником), снова начали вести весьма солидные люди. И ещё: вряд ли Банковая начинала атаку на Авакова чтобы вот так просто отступить – наверняка и Авакову пришлось что-то уступить. Например, позволить президенту больше влиять на происходящее в МВД и Нацгвардии. Резкая смена руководителя Погранслужбы (которая также входит в структуру МВД) в свете противостояния Порошенко и Авакова видится немного по-иному. Но от высокой политики вернёмся снова к фигуре Трояна. В довоенной жизни Троян был одним из высокопоставленных сотрудников компании «Триолан», которая принадлежит давнему соратнику Авакова. Потом был «Азов», где Троян служил заместителем комбата, нынешнего нардепа Андрея Билецкого. Сам Троян тоже баллотировался в ВР, но безуспешно. После этого фиаско Троян вдруг становится главой милиции целой Киевской области! Через 2 года он уже замглавы Нацполиции (и один из кандидатов на место опальной начальницы Хатии Деканоидзе), но Аваков предпочёл «не дразнить гусей» и всё-таки назначил главой Нацполиции опытного Сергея Князева, пожаловав своему соратнику Трояну место замминистра. Из политических скандалов на счету Трояна пока только один – обвинение в праворадикальных взглядах и связях с немецкой неонацистской организацией. Сам Троян назвал это «студенческими шалостями». Но куда серьёзнее был скандал с громадными поборами сотрудников дорожной полиции, а также вымогательством средств у предпринимателей в пользу фиктивных фондов якобы для помощи участникам АТО. Кстати, Троян фигурировал ещё на одном видео, которое ГПУ назвала подлинным – снятом в кабинете уже упоминавшегося скандального экс-замминистра Чеботаря. Там как раз и обсуждались всевозможные поборы. Троян тогда учинил скандал журналистам, не скупясь на оскорбления. Впрочем, ругаться с журналистами в МВД любят даже те, кому по долгу службы предписано налаживать контакты с прессой, поэтому в подобном поведении новоиспечённого замминистра внутренних дел нет ничего удивительного. Продолжим о скандалах вокруг Вадима Трояна. В бытность его руководителем милиции Киевской области обнаружились миллионные кражи (в том числе из фонда оплаты труда – то есть воровали у своих же!). Трояну тогда тоже удалось выкрутиться – воровство повесили на… бухгалтеров, а начальник якобы ни при чём. Теперь же помощник министра Авакова в статусе нардепа от «НФ» Антон Геращенко называет ситуацию со взяткой при участии Трояна «хорошо продуманной и подготовленной подставой». Генпрокурор занимается подставами заместителей Авакова?! А дальше текст Геращенко, простите, не налезает на голову: «Такие провокации, главная цель которой опорочить имя и память о добровольцах (о каких погибших добровольцах речь?! – авт.), в самый сложный момент вставших плечом к плечу, чтоб защитить Украину, мы видим не первый и, к сожалению, не в последний раз. Будут и другие. Но и они получат достойный отпор». Какой отпор? «Азов» бросят на борьбу с генпрокуратурой? А для оценки правдивости нардепа Геращенко достаточно будет одного штриха: в своих комментариях Антон Геращенко задаётся вопросом: кто сделал упомянутые выше записи в кабинете Чеботаря и не монтаж ли это? По словам Геращенко, ни одно силовое ведомство не подтвердило их подлинность. Это ложь, поскольку даже есть решение Печерского суда по уголовному производству №12014110100000953, которое легализовало эти записи, сделанные Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ в рамках контрразведывательного дела №808. В более давние скандалы, связанные с Вадимом Трояном, мы углубляться не станем – о них и без нас много и подробно писали. О слежке людей Трояна за погибшим впоследствии журналистом Павлом Шереметом тоже недавно стало известно и тоже пока без последствий для непотопляемого соратника Авакова. А мы же помним о слежке «орлов Кравченко» за Гонгадзе и чем это закончилось для Георгия, а потом и для самого всемогущего главы МВД и непосредственного убийцы журналиста – Пукача? Вторжение генпрокурора Луценко в сферу интересов Авакова, наступление на ближайших людей из окружения министра нельзя считать случайным в стране, где единственным безотказно действующим законом является закон политической целесообразности и самосохранения. Очевидно, что пока – тактически – президент и глава МВД сумели снова договориться, но однозначно ведут торг по-крупному, притом стратегическая цель у обоих одна и по ней они глобально никогда не договорятся – вся полнота власти в Украине. Нам уже не раз были явлены «азовцы» во всеоружии там, где возникала такая потребность у Авакова или где можно было пропиариться в качестве национал-патриотов (например, под офисами «Сбербанка» и т. д.). А учитывая, что Авакову подчинены ещё и Нацгвардия, и Погранслужба, начинаешь волноваться: а не выйдет ли эта «бурная река» из берегов?.. Максим Кречетов, специально для «Слова и Дела»



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте Полицейская реформа: о короткой памяти и красивых полицейских 10 мільярдів ГПУ: як завищити показник Самогубства чи вбивства? Небойові втрати в АТО Три года Порошенко В НАБУ всі свої НАС НЕТ