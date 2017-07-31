ТЕМА

Спіймали інтернет-шахраїв, що торгували мобільними телефонами

31 июля 2017 | 16:06

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Кіберполіція викрила злочинної групу, що ошукала більше 150 громадян. Злочинна група займалась шахрайствами у сфері електронної комерції. Попередньо встановлено, що громадянам, внаслідок злочинних дій шахраїв, завдано збитків на суму понад 1 мільйон гривень.


Працівники Придніпровського управління кіберполіції
Департаменту кіберполіції Національної поліції України викрили
групу осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими
коштами громадян.
Оперативники кіберполіції встановили: злочинна група
складалась із двох осіб – мешканця міста Києва та Дніпра. З
грудня 2016 року вони зареєстрували 23 Інтернет-ресурси, на
яких розміщували оголошення про продаж комп’ютерної техніки
та телефонів. При цьому обов’язковою умовою договору купівлі-
продажу було 100% оплата на заздалегідь підготовлені
зловмисниками карткові рахунки.
Кожен із Інтернет-магазинів працював не більше семи днів. При
цьому, професійне оформлення сайтів із вказанням повних
технічних характеристик товару, а також імітовані
зловмисниками позитивні відгуки від клієнтів, не викликало
сумніву у покупців у добросовісності процедури придбання
товарів.



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