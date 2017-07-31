Спіймали інтернет-шахраїв, що торгували мобільними телефонами

31 июля 2017 | 16:06

Кіберполіція викрила злочинної групу, що ошукала більше 150 громадян. Злочинна група займалась шахрайствами у сфері електронної комерції. Попередньо встановлено, що громадянам, внаслідок злочинних дій шахраїв, завдано збитків на суму понад 1 мільйон гривень.

Працівники Придніпровського управління кіберполіції

Департаменту кіберполіції Національної поліції України викрили

групу осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими

коштами громадян.

Оперативники кіберполіції встановили: злочинна група

складалась із двох осіб – мешканця міста Києва та Дніпра. З

грудня 2016 року вони зареєстрували 23 Інтернет-ресурси, на

яких розміщували оголошення про продаж комп’ютерної техніки

та телефонів. При цьому обов’язковою умовою договору купівлі-

продажу було 100% оплата на заздалегідь підготовлені

зловмисниками карткові рахунки.

Кожен із Інтернет-магазинів працював не більше семи днів. При

цьому, професійне оформлення сайтів із вказанням повних

технічних характеристик товару, а також імітовані

зловмисниками позитивні відгуки від клієнтів, не викликало

сумніву у покупців у добросовісності процедури придбання

товарів.