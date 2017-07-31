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Спіймали інтернет-шахраїв, що торгували мобільними телефонами
31 июля 2017 | 16:06
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Кіберполіція викрила злочинної групу, що ошукала більше 150 громадян. Злочинна група займалась шахрайствами у сфері електронної комерції. Попередньо встановлено, що громадянам, внаслідок злочинних дій шахраїв, завдано збитків на суму понад 1 мільйон гривень.
Працівники Придніпровського управління кіберполіції
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