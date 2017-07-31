ТЕМА

В Дніпрі наркоман стрибав на іномарці й отримав кулю

31 июля 2017 | 11:45

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У Дніпрі, в районі вулиці Січових Стрільців, відбулися постріли. Наркомана, який стрибав на іномарці, підстрелив водій автомобіля. Про це кореспонденту УННповідомили в прес-службі патрульної поліції.


Конфлікт почався через те, що чоловік заліз на автомобіль "Infiniti" та почав на ньому стрибати. Власник машини відкрив по невідомому вогонь з травматичної зброї. Пораненого було доставлено до лікарні Мечнікова, стрілка - до відділку поліції.

Як виявилось пізніше, чоловік, який стрибав на авто, приїхав до Дніпра з Одеси та знаходився у стані наркотичного сп'яніння. Власник машини мав дозвіл на зброю. За попередніми даними, одесит проходитиме по статті "хуліганство".



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