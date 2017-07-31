ТЕМА

AUDI готує електропозашляховик

31 июля 2017 | 11:44

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Audi, автовиробник концерну Volkswagen, скоротить свої витрати на 12 мільярдів доларів до 2022 року для того, щоб інвестувати вивільнені кошти в розробку і виробництво електромобілів, передає УНН з посиланням на Reuters.


За його інформацією, до 2022 року компанія планує випустити п'ять електромобілів.

Зазначається, що презентацію одного з них - спортивного позашляховика e-tron - Audi планує провести вже в 2018 році в Брюсселі.

Як повідомляв УНН,  в столиці Естонії Таллінні почали курсувати безпілотні автобуси. Вони безкоштовно перевозитимуть пасажирів шість днів на тиждень.

 УНН


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

21.01.2010, Китай | В школе на горе Сяохуань рядом с административным центром провинции Шаньдун городом Цзинань всего семь учеников и один учитель. Портреты на стене (слева направо): Мао Цзэдун, Лю Шаоци, Чжоу Эньлай, Чжу Дэ и Дэн Сяопин
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100