AUDI готує електропозашляховик

За його інформацією, до 2022 року компанія планує випустити п'ять електромобілів.

Зазначається, що презентацію одного з них - спортивного позашляховика e-tron - Audi планує провести вже в 2018 році в Брюсселі.

Як повідомляв УНН, в столиці Естонії Таллінні почали курсувати безпілотні автобуси. Вони безкоштовно перевозитимуть пасажирів шість днів на тиждень.