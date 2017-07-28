Стали известны подробности дела о взятке замминистру Трояну

28 июля 2017 | 16:08

Наши источники подтверждают информацию, ранее распространенную агентством УНН.

По сведениям ТЕМЫ, в деле наиболее активно фигурирует помощник Трояна, а также один «общественник». Их взяли при получении 500 тыс.грн., общая сумма полученной взятки – 2 млн.грн. Также известно, что один из активных фигурантов в получении денег представлял «Азов».

Операцией руководили сотрудники Главного следственного управления ГПУ в сопровождении сотрудников СБУ. В ходи операции проведен ряд обысков и прочих оперативных мероприятий.

По прогнозам наших источников, упомянутым кругом лиц дело не ограничится.