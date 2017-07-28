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Обшук у помешканні заступника міністра МВС Трояна (фото)

28 июля 2017 | 15:52

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У середу, 26 липня, у помешканні заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна відбулися обшуки. Про це УНН повідомляє з посиланням на власні джерела.


Слідчі дії пов’язані з розслідуванням отримання неправомірної винагороди.

На фото, яке було опубліковане агентством УНН, видно, як Вадим Троян підписує протокол.

На столі також видно чорний пакунок, в якому власне і були гроші, за словами поінформованого джерела.

 

 

Розмір отриманого хабара уточнюється. Ймовірно, йдеться про суму близько 2 млн грн.

 

 УНН


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