Обшук у помешканні заступника міністра МВС Трояна (фото)

Слідчі дії пов’язані з розслідуванням отримання неправомірної винагороди.

На фото, яке було опубліковане агентством УНН, видно, як Вадим Троян підписує протокол.

На столі також видно чорний пакунок, в якому власне і були гроші, за словами поінформованого джерела.

Розмір отриманого хабара уточнюється. Ймовірно, йдеться про суму близько 2 млн грн.