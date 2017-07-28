Поліція влаштувала шмон у Полтавському СІЗО

28 июля 2017 | 15:50

27 липня працівники Слобожанського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, Головного управління Національної поліції в Полтавській області, спільно з прокуратурою Полтавської області, працівниками Сектору внутрішнього контролю органів і установ системи юстиції та працівниками Північно-Східного міжрегіонального управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, провели санкціоновані обшуки в камерах ув’язнених на території Полтавського слідчого ізолятора. Слідчі дії також проводилися у службових кабінетах адміністрації СІЗО.