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Президент підписав закон, який зобов’язує ставити лічильники
28 июля 2017 | 13:51
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Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", що визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення комерційного, зокрема розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, гарячої води і централізованого водопостачання. Про це повідомляє прес-служба глави держави, передає УНН.
"Цим Законом запроваджується обов'язковий облік тепла і води", - йдеться у повідомленні.
В прес-службі підкреслили, що завдяки обліку населення платитиме лише за спожиті ресурси і це сприятиме зменшенню витрат споживачів на оплату комунальних послуг.
"Нормами Закону визначено порядок оснащення будівель та окремих приміщень вузлами комерційного обліку, їх обслуговування, заміни та абонентського обліку, особливості зняття показів вузлів обліку та відповідного розподілу обсягу спожитих комунальних послуг, організаційно-правові засади формування рахунків на оплату комунальних послуг", - йдеться також у повідомленні.
В прес-службі зазначили, що за оцінками експертного середовища, прийняття документу дозволить знизити на три чверті обсяг необлікованих витрат води у внутрішньо-будинкових системах та скоротити споживання теплової енергії протягом 1-3 років у середньому на 15-20%, що, у свою чергу, сприятиме зменшенню споживання газу та скороченню викидів парникових газів.
Як повідомляв УНН, 23 червня Верховна Рада зобов’язала мешканців новобудов, які не під’єднанні до інженерних мереж, встановлювати будинкові лічильники на тепло, воду за власні кошти.
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