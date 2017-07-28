Заступника голови МВС Трояна спіймали на хабарі в 2 млн грн

28 июля 2017 | 13:43

Заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна спіймали на валютному хабарі. Про це УННповідомляє з посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовника агентства, заступника Арсена Авакова спіймали на хабарі в 2 млн грн.