Британцы обнаружили 40 тонн нацистского золота

28 июля 2017 | 09:04

Группа британских охотников за сокровищами нашла сундук с золотом нацистов, стоимость которого оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов. Немецкое грузовое судно затонуло у побережья Исландии.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на британские СМИ, исследователи британской компании Advanced Marine Services обнаружили ящик, содержащий до четырех тонн ценного металла. Предполагается, что золото было взято из банков Южной Америки и загружено в судно SS Minden, которое, как предполагается, затонуло 24 сентября 1939 года, вскоре после начала Второй мировой войны на расстоянии 120 миль на юго-восток от Исландии.

Advanced Marine Services обратилась к исландскому правительству с надеждой получить разрешение сделать отверстие в корабле, чтобы добраться к ящику с золотом. Охотники за сокровищами хотят отправить содержимое сундука в Великобританию.

При этом группу британских исследователей уже обвиняли ранее в поисках обломков немецкого грузового судна без надлежащего лицензирования. В частности, директор исландской береговой охраны Георг Ларусон заявил, что британцы не имеют разрешения на поиск в исландских водах.

SS Minden начал свой путь из Бразилии 6 сентября 1939 г. после того, как служащие банка Banco Germanico, дочки German Dresdner bank, помогли загрузить груз на судно. Когда корабль был замечен британскими крейсерами HMS Calypso и HMS Danedin, Адольф Гитлер приказал капитану SS Minden намеренно потопить корабль, чтобы Королевский флот не захватил груз. Экипаж был спасен британским кораблем Danedin и доставлен на военно-морскую базу Scapa Flow на Оркнейских островах в Шотландии.