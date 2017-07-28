В Киеве три машины рухнули под асфальт

28 июля 2017 | 08:58

После дождя в четверг вечером, в Киеве на Борщаговке произошел провал грунта, вследствие чего провалились три авто, сообщает dtp.kiev.ua.

"ЧП в Киеве на Борщаговке: в районе окружной в результате дождя образовался провал грунта. Провалились три авто. Люди не пострадали", - говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук.