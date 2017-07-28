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Президент России пообещал ответить на хамское отношение США

28 июля 2017 | 08:57

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Москва в условиях санкций ведет себя сдержанно и терпеливо, однако в какой-то момент ей придется ответить на подобное хамство. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё.


«Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, каким будет ответ России, в случае одобрения законопроекта о новых американских санкциях против РФ.



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