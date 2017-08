Глобальные экономические тренды и Украина без будущего 14 августа 2017 | 08:18 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Каждое утро молодой украинец просыпается с мыслью, что держит его в этой безнадежной стране, и находит все меньше аргументов остаться. Политики продолжают спекулировать тарифами и займами МВФ, а тем временем поезд прогресса уже исчез с украинского горизонта.

Все слышали о «технологических укладах» - совокупности связанных производств, синхронно развивающихся и имеющих одинаковый технический уровень. Например, электроника, программирование, коммуникации и робототехника дополняют друг друга и образуют пятый технологический уклад, заложенный инновациями 1970-х годов, ставший сегодня неотъемлемой частью нашей жизни. В 2010 году стартовал шестой уклад - эпоха нанотехнологий и клеточных технологий, снижающих энергоемкость и материалоемкость производства, открывающих новые возможности управления свойствами материалов и организмов. К сожалению, в 1990-х годах мы упустили расцвет пятого уклада. Именно тогда украинцы могли применить информационно-коммуникационные технологии во всех сферах жизни, сориентировать экономику на сферы интеллектуальных и творческих услуг: программирование, инженерию, промышленный дизайн, робототехнику, проектирование электроники. Сегодня потенциал потерян, а рынки заняты. Между тем шестой уклад, более известный как четвертая промышленная революция, вот-вот снова радикально изменит мир. Два года подряд Всемирный экономический форум в Давосе посвящен именно этому вопросу, а недавний прогноз развития мира до 2035 года от Национального разведывательного совета США насквозь пронизан темой инноваций. Что же ждет мировую экономику в ближайшие десятилетия, и эти изменения принесут украинцам? Замедлятся темпы роста экономики во всех странах Экономический рост планеты в ближайшие 20 лет не превысит 2-3% ВВП в год. Средние темпы роста крупнейших стран еврозоны прогнозируются на уровне 1,5-2%, Китая - 3,5%. Максимальный рост покажут Нигерия, Вьетнам и Филиппины - лишь 4,5-5,5%. Для отсталых стран такая скорость означает ловушку бедности. Китай и Индия, в отличие от Украины, успели сделать экономический рывок в предыдущие десятилетия, поэтому ВВП на душу китайца через 30 лет составит 79 тыс долл - только в два раза меньше среднего дохода американца. Индус будет в четыре раза беднее американца вместо 33-кратного отставания сейчас. Украина, имея мизерный стартовый уровень при средних темпах роста, останется далеко позади азиатских стран и станет самой бедной страной мира. Если сейчас средний украинец зарабатывает 4,7 тыс грн, то через 25 лет его доход возрастет «аж» до 9 тыс грн при условии, что страна к тому времени будет существовать. Возрастет протекционизм в торговле, доля сырьевых товаров упадет В мировой торговле стремительно снижаются цены и спрос на полезные ископаемые и нефть. Падает выручка от экспорта аграрной продукции (11% в 2015 году) и от экспорта промтоваров (-5% в 2015 году). В структуре ВВП стран ЕС сельское хозяйство занимает не более 3%, в Украине - около 11% и это главный источник валюты. Наноматериалы с улучшенными свойствами революционизируют большинство промышленных секторов и подорвут экономики стран-экспортеров, зависящих от сырья, а развитые страны получат преимущество. Между две трети экспорта Украины - это сырье: 33% аграрной и пищевой продукции, 21% черной металлургии и руды, 3,6% леса. Более того, доля украинской промышленности с годами только уменьшается, а сырья - растет. Повсеместное внедрение 3D-печати изменит международную торговлю и увеличит долю местного производства. Размещение производства на отдаленных заводах станет невыгодным по сравнению с эффективными заводами вблизи потребителя. Например, компания Boeing наняла норвежскую Norsk Titanium AS для 3D-печати титановых деталей вместо их промышленного производства. Это позволит экономить 2-3 млн долл на каждом самолете 787 Dreamliner. В то же время лучшие в Украине самолеты «Мрия» собираются на оборудовании прошлого века. От прогресса пострадают производители дешевых товаров и их сотрудники. Возникнет глобальный разрыв между теми, кто имел возможность модернизироваться, и теми, кто этого не сделал. К сожалению, в украинской перерабатывающей промышленности удельный вес высокотехнологичной продукции неуклонно снижается: с 4,6% в 2014 году до 4,3% в 2016 году. Доля средне-высокотехнологичной продукции упала с 15% до 13,5%. В мире усиливается экономический протекционизм. Число принятых в 2015 году дискриминационных мер на 50% выше, чем в 2014 году, особенно в G20. В топе - отрасли, которые охраняют от внешней торговли: основные материалы, транспортные средства, оборудование и сельскохозяйственная продукция. Украине с ее структурой экономики будет все сложнее сбывать продукцию на мировом рынке. Население сырьевой, аграрной Украины потеряет последние источники существования, а бизнес и правительство государства останутся без внутренних ресурсов для развития. Экспорт станет менее материальным, а туризм будет ведущей отраслью С 2012 года рост торговли товарами был слабым, а торговля услугами росла. В стоимостном выражении этот разрыв заметен еще больше из-за падения цен на товары. Если в 2000-2011 годах услуги имели стабильную 20-процентную долю мировой торговли, то в 2015 году этот показатель составлял 23%. В нетоварном экспорте за последние десятилетия международный туризм превратился в мощный источник иностранной валюты и стал четвертой по величине категорией экспорта после топлива, химических веществ и продуктов питания. Вместе с пассажирскими перевозками международный туризм генерирует экспортный доход около 1,5 трлн. долл - 30% от экспорта услуг. По данным Всемирной туристической организации ООН вклад туризма в мировой ВВП составляет 10%, а количество рабочих мест, прямо или косвенно причастных к сфере туризма, - 11%. Прогнозы показывают дальнейший рост отрасли. Украина же в 2017 году заняла 88 место по привлекательности для туристов по версии экспертов Всемирного экономического форума: 98 место - по экологии, 79 место - авиационной инфраструктуре, 81 место - портовой инфраструктуре, 71 место – туристическому сервису. По инвестициям в туристический бизнес страна на 124 месте. Итак, Украина потеряла даже этот, последний источник «сырьевой» прибыли. Неравенство между странами и людьми возрастет, и отсталые останутся бедными The Economist Unit прогнозирует увеличение отрыва первых экономик мира от других. Китай, США и Индия будут богаче пятерки следующих экономик, вместе взятых: Индонезии, Германии, Японии, Бразилии и Великобритании. Около 8% землян владеют 80% мирового богатства, а две трети населения планеты делят ничтожные 3% активов. Исследование Oxfam, показывает: восемь миллиардеров владеют таким же богатством, как бедная половина населения мира – 3,6 млрд. человек. При этом большой капитал растет быстрее малого и превышает по прибыльности общий экономический рост, приводя к монополизации. Собственность среднего американца 345000 долларов, поляка - 25000, а украинца -1250 долларов. Выручка корпораций в разы превышает бюджеты стран. Так, Apple в 2016 году заработала 216 млрд долл, что больше доходной части бюджета Украины в восемь раз. Именно богатые страны и корпорации инвестируют большие суммы в научные исследования и разработки, которые делают их основными выгодоприобретателями прогресса. Здесь лидируют только шесть стран. Япония инвестирует в R&D 3,6% ВВП, Израиль - 4,1%, Южная Корея - 4,3%, Австрия, Германия и Швейцария - почти 3%, а Украина - 0,6%.

В денежном выражении лидерами являются США и Китай - 480 млрд долл и 371 млрд долл в год против 2,5 млрд. долл в Украине по паритету покупательной способности. То есть Украина на карте инновационного будущего вообще отсутствует. Труд обычных людей станет ненужным В результате внедрения автопилотного наземного транспорта, развития алгоритмов и робототехники исчезает работа не только в промышленности, но и в сфере услуг. По данным WEF, к 2020 году в развитых странах количество созданных рабочих мест на 5,1 млн. позиций будет отставать от количества сокращенных. Прогрессивные страны настойчиво стимулируют креативные виды деятельности, поскольку они вдвое устойчивее к автоматизации. Например, Великобритания планирует создать 1 млн креативных рабочих мест в ближайшие тринадцать лет. Между тем в Украине 40% работников промышленности трудятся на производстве низкого технологического уровня, 15% рабочих заняты в добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве по сравнению с 1-5% занятых в ЕС, где по прогнозам количество таких работников за восемь лет упадет на 18%. Итак, вскоре большинство украинских работников станут ненужными. Распространение новых технологий потребует от специалистов специальных сложных знаний и навыков, несвойственных сокращенным кадрам. Это усилит экономический разрыв между высококвалифицированными и низкоквалифицированных людьми. Украина по конкурентоспособности талантов занимает 66 место в мире из 109, по индексу талантов - 42 место из 60. Основная причина - не качество образования, а отсутствие благоприятной среды для жизни и развития. Опрос, проведенный в 2016 году, показал, что 30% украинцев хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства, 40% - хотели бы работать за границей. К 2050 году в Украине прогнозируется уменьшение количества рабочей силы на 3-4 млн человек, что увеличит давление на пенсионную и медицинскую системы, а их реформирование будут блокировать низкие доходы работников и бедность бизнеса. В результате социальные расходы заставят государство экономить на образовании, науке и капитальных инвестициях, что окончательно подорвет перспективы развития. Мегагорода сконцентрируют глобальную экономику и мировые таланты Через восемь лет в 600 городах мира будут жить 25% населения планеты (2 млрд людей) и они будут производить 60% мирового ВВП. Первые 23 мегаполиса с населением более 10 млн человек будут генерировать около 10% объема мировой экономики. По данным McKinsey, самыми богатыми городами мира по размеру экономики в 2025 году будут Нью-Йорк, Токио, Шанхай, Лондон и Пекин. Первые места по ВВП на душу населения в 2025 году займут Осло, Доха, Берген, Макао и Тронхейм. Киев уже сейчас в 88 раз беднее Нью-Йорка, который богаче всей Украины в 17 раз, имея 1,5 трлн. долл валового регионального продукта против жалких 90 млрд долл ВВП Украины и 17 млрд долл в столице. Чтобы развиваться, городам необходимо конкурировать за лучшее население планеты -креативний класс: ученых, художников, инженеров, дизайнеров, писателей, творческих профессионалов широкого спектра деятельности, основанной на знаниях. Таких людей в мире очень мало. Лишь 0,88% землян создают творческие продукты и только 0,13% занимаются научными разработками. В Израиле, например, 8255 исследователей на миллион жителей, в Украине - 1026 умников на миллион. EY в отчете Global Talent in Global Cities указывает на преимущества, необходимые городам для привлечения талантов. Это качественная инфраструктура, конкурентные рыночные условия и деловая среда, кластеры, критическая масса талантов с отличными возможностями для взаимодействия и сотрудничества, прекрасные условия жизни, включая климат, культурную среду, безопасность и легкий доступ к услугам здравоохранения и образования. Украина тем временем продемонстрировала самые низкие показатели в мире по уровню преступности (109), доступности жилья (116), состоянию окружающей среды (118), здоровью и долголетию (127), свободе выбора жизненного пути (132). Большинство городских многоквартирных домов нуждаются в сносе или капитальном ремонте, а бизнес-климат страны находится на уровне африканских провинций. Сама же столица Киев, в 2016 году вошла в топ-10 худших для жизни городов мира вместе с сирийским Дамаском и Алжиром по версии The Economist. Для талантов не существует границ, их доход измеряется в валюте, а раскрытие творческого потенциала требует соответствующих условий. Значит, никакой патриотизм не исправит ситуацию. В нынешних условиях таланты или уедут, или деградируют. Массовая миграция из Африки и Ближнего Востока Последствия изменения климата станут более ощутимыми. Экстремальные жара, засуха, наводнения и нехватка воды ударят по густонаселенным и бедным регионам Земли. За 18 лет число землян увеличится на 20% до 8,8 млрд. человек. В бедных странах Африки и Ближнего Востока популяция вырастет на 50%, а средний возраст составит 20 лет. Последствия - безработица, конфликты, эпидемии и массовая миграция. Уже в 2015 году переселенцев в мире насчитывалось около 309 млн. Опустевшая Украина станет отличным убежищем для невежественных беженцев. Выводы Украина несовместима с будущим по всем направлениям. Сырье больше не позволит стране держаться на плаву, инвестиции для развития не придут, а собственных средств уже не будет. Все активные и умные люди уедут за границу. Они не будут ждать «покращення» еще десять лет, освободится место для беженцев. Остатки коренного населения окончательно деградируют, изношенные жилье и инфраструктура разрушатся, преступность вырастет, продолжительность жизни упадет. Страна или будет разделена другими государствами, или попадет под полное внешнее управление. Экономически лишнее население будет постепенно утилизировано. Такого будущего можно избежать, но на этот раз радикальные изменения уже не метафора: автономные «города-хартии», переселение людей в места компактного проживания, вывод из эксплуатации части инфраструктуры, залог жилья людей в обмен на реконструкцию, свободные экономические зоны с иностранными юрисдикциями, внешнее управление ключевыми функциями государства, введение налога с оборота и запрет наличных, тотальная прозрачность всех процессов, замена назначений системой жеребьевки, введение многоуровневого гражданства и коэффициентов веса избирательного голоса, передача природных ресурсов в управление международным корпорациям, продажа долей государственных активов иностранным гигантам. На этот раз малой кровью украинцы уже не выберутся из ловушки. Экономическая правда



