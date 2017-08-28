Rzeczpospolita: Эмиграция и экономический упадок делают Украину безлюдной

28 августа 2017 | 08:58

Польские СМИ активно комментируют новые популяционные прогнозы ООН, из которых вырисовывается не очень радужная перспектива для Польши. Но настоящая катастрофа надвигается на Украину, где демографический кризис в сочетании с экономическим упадком создают геополитическую дыру, которую кто-то заполнит: или Запад, или Россия.

Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет директор отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute и советник компаний польского оборонпрома Анджей Талага. Он предполагает, что украинское государство может пасть еще при нынешнем поколении, что будет иметь очень негативные последствия для Польши.

«Стоит иметь это в виду, вступая с Украиной в споры в том числе и в исторические. Мы не говорим с равным партнером, а с прикованным к постели больным. За 20 лет может оказаться, что больше некому доказывать нашу моральную правоту в вопросе трагедии на Волыни и Восточной Галичине», — пишет автор.

Он замечает, что за 30 лет население Польши сократится до 32 миллионов человек, а к концу нынешнего века — до 25 миллионов. При рождаемости на уровне 1,3 ребенка на женщину это вполне реальный прогноз. Впрочем, несмотря на катастрофическую тенденцию, на которую указали в ООН и с которыми соглашаются польские ведомства статистики, Варшава может позаботиться о себе, поскольку ее экономика развивается и имеет шанс через несколько лет сравняться с самыми богатыми странами мира. Это означает, что в Польше появится возможность активно продвигать различные программы поощрения рождаемости, финансировать бесплатные ясли и детские сады. Также страна станет более привлекательной для иммигрантов. Развитая экономика также увеличивает возможности компенсировать сокращение рабочей силы за счет технологий, в частности роботизации и искусственного интеллекта.

Демографическая бомба, по мнению польского эксперта, не должна «взорвать» или ослабить Польшу. В конце концов, необходимого для обновления поколений уровня рождаемости на уровне 2,1 ребенка на одну женщину нет ни в одной стране Европы. Хотя в центральной и восточной части континента эта проблема наиболее острая. Автор замечает, что сегодня самой большой угрозой в регионе остается Россия. Но с годами при сохранении нынешней внутренней и внешней политики она будет слабеть, а не становиться сильнее. Однако Москва вряд ли ослабнет настолько, чтобы не иметь силы добиться политического доминирования или даже территориально поглотить Украину.

«Ситуация в Украине выглядит фатально. ООН разместил ее вместе с Польшей в группу стран, которым больше всего грозит депопуляция. У обеих стран похож очень низкий уровень рождаемости. Однако, между нашими странами существует также много отличий не в пользу Украины. И последствия депопуляции в странах будут абсолютно разными», — говорится в статье.

Автор напоминает, что в этом году в Польше находятся 1,2 миллиона украинцев, которые приехали в поисках работы, и значительная часть из них может остаться в стране. В ближайшие годы, очевидно, украинская иммиграция в Польшу продолжится, поскольку это единственный способ для семей решить свои экономические проблемы. А соседняя страна стала привлекательным рынком труда. Если же после отмены виз для ЕС иммиграция еще более усилится за счет оттока населения в другие страны объединения, депопуляция Украины становится еще более вероятной.

У украинцев есть много причин бежать из родной страны. Рост ВВП Украины в 2016 году составил 2%, в этом году ожидается, что экономика вырастет еще на 2,2%. Но это слишком медленное движение в направлении восстановления страны.

«Сегодня ВВП Украины составляет 83 миллиарда долларов, а в 2013-м году он составил 180 миллиардов. Из этих цифр можно сделать вывод, чего стоила украинцам военная агрессия России. Доход рядового украинца упал ниже уровня жителей стран Северной Африки. Масштаб упадка настолько велик, что требует радикального плана решительной международной поддержки. Но ничего такого все же не происходит», — пишет польский эксперт.

Он замечает, что сегодня не известно, какое реальное население Украины. Последние данные переписи датируются 2001 годом. А после аннексии Крыма и войны в Донбассе не исключено, что сейчас в стране живет меньше людей, чем в Польше.

«300 лет назад большинство территорий нынешней Украины простирались безлюдными степями. Кто знает, не будет ли так снова. Не стоит бить Украину, потому что она и так еле жива. Не сегодня и не завтра, но в конце концов она может стать пустынной, с разрушенной экономикой и без сил для выживания. Ее захват или подчинение Москве больно ударит и по Польше, поскольку исчезнет определенный буфер между нами и Россией. Демографические данные ООН — это лишь первый сигнал тревоги», — говорится в статье.

Ранее издание The Economist писало, что Восточную Европу ждет обвал экономики из-за массовой эмиграции.

Страны поднимают пенсионный возраст. Доходы уже начали уменьшаться, оставляя меньший простор для сокращений. Как и ВВП, социальные расходы в Болгарии, Румынии и странах Балтии составляют примерно половину от того, что тратят в богатых странах Европы.