Аграрный сектор захлестнула волна рейдерства

Под районными и областными радами собираются митинги, фермеры как колядники ходят от прокуроров к депутатам, от депутатов к министрам. Эта ситуация до сих пор остается неконтролируемой, а желание замолчать проблему агрорейдерства превалирует над стыдливыми попытками хоть как-то помочь ситуации. Тем временем поля и конторы агрофирм охраняются лучше военных объектов. Из ветеранов АТО формируются частные армии, которые изо дня в день вступают в схватку с представителями новых хозяев в балаклавах. Люди в отчаянии, потому что брошены наедине со своей бедой. Между тем масштабы самой беды растут.

Если в прошлом году вопиющих сообщений о захваченных рейдерами агрофирмах было около пятидесяти, то в этом году их количество уже удвоилось. Благодаря стараниям специальной Комиссии Минюста по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации. Орган, который де-юре должен был бы рейдерство предотвращать, де-факто ему способствует. Комиссия из девяти членов (В.Гайдук, А.Оскирко, И.Трофименко, Ю.Моисеев, П.Кузик, Н.Смук, Е.Макогон, Н.Якушева, А.Бабенко) получила полномочия в досудебном порядке отменять решение государственных регистраторов, изымать данные из Госреестра и осуществлять перерегистрацию прав собственности. Фактически девять человек в государстве получили право без суда и следствия решать, кто же теперь будет владельцем того или другого предприятия. В прошлом году рейдеры, вооружившись фиктивными документами о покупке существенного участия в предприятии или такими же фиктивными документами о задолженности фирмы, тащили реальных собственников в суд. Сейчас такие схемы используют только те, кто к комиссии подходов не нашел, остальные же пользуются новой услугой Минюста: надо только направить жалобу и документы от нотариуса или государственного регистратора, оформленные на нового собственника.

И здесь следует напомнить, что новый, улучшенный и упрощенный, порядок регистрации юрлиц предусматривает, что для изменения владельца фирмы регистратору уже не нужно ничего заверять, подтверждать подлинность подписей или оригинальность документов. То есть подпись на договоре купли-продажи может быть чья угодно, это уже не проблема нотариусов. Дебюрократизация в действии.

В таких благоприятных условиях комиссия работала стахановскими темпами — за день, например, успевала перерегистрировать права собственности 13 малых и средних фермерских хозяйств в пользу новых собственников. При этом жалобщиком и новым собственником могли быть разные компании. Who cares?

В начале года глава НАБУ публично заявил, что из-за вмешательства в реестр прав собственности началась массовая волна рейдерства. В Минюсте эти факты мгновенно оспорили. И намек, очевидно, не поняли. Уже 4 июля, после того, как обманутые фермеры дошли аж до генерального прокурора, председатель комиссии Минюста П.Мороз уволился. Но сама комиссия действует, и ее полномочия не сузились ни на дюйм.

На нашей — не своей земле

Предприниматели, к которым рейдеры уже заявились, не верят, что с увольнением председателя комиссии ситуация улучшится. Потому что смена одного руководителя не изменит уже отработанных схем, которые, к тому же, реализуются под бдительным надзором правоохранителей. Из огромного количества вопиющих рейдерских случаев я выбрала несколько историй, позволяющих понять, как работают рейдеры, и кто им помогает избежать наказания. Вырисовывающаяся картина пугает, потому что в цивилизованном европейском государстве подобные истории являются исключениями, а не будничностью.

Например, в 2012 г. в компании «Белогорье Агро-М» (дочернем подразделении обанкротившегося агрохолдинга «Мрия») начались проблемы — она не могла обрабатывать свои земли и постепенно передала их аграрной компании АТК. Та, в свою очередь, предложила передать часть этих земель компании, с которой давно сотрудничала, — «Перлина Поділля». Своими силами выйти на желаемые объемы производства тяжело, а поскольку компании — партнеры, то почему бы не объединить усилия. В 2015 г. руководство «Перлини Поділля» обратилось к людям и переоформило договоры аренды теперь уже на их предприятие. Землю начали обрабатывать и в течение 2016-го проблем не знали. А когда они начались, об этом стало известно случайно.

«Мы неожиданно заметили в базе, что наши договоры аренды начали снимать с регистрации, хотя их сроки еще не истекли, — рассказал руководитель предприятия „Перлина Поділля“ Сергей Иващук. — Наши нотариусы не растерялись, и эти договоры в базе быстро восстановили. А мы выяснили, что комиссия Минюста на основании жалобы „Белогорье Агро-М“ решила наши договоры с регистрации снять, потому что в „Белогорье“ предоставили им договоры от 31 декабря 2012 г. Почему нас не пригласили на это заседание? Почему не поинтересовались, кто и на каких основаниях сейчас обрабатывает эти земли? У них же есть доступ к базе! Мы, восстановив свои права, решили, что на этом история закончится. Но следить за реестром и сайтом Минюста начали систематически. И вот 26 июня в 16.00 на странице комиссии появилось сообщение, что в 11.00 27 июня комиссией будет рассматриваться вопрос отмены регистрации договоров аренды на наши земли общей площадью в 300 га. Мы все бросили и поехали на комиссию. Все, кто мог, — и работники, и пайщики».

Когда члены комиссии увидели, что к ним на заседание с Хмельнитчины приехало 150 человек, решение выносить не стали. Хотя есть документальные подтверждения, что уже в 10.40 в комиссии были готовы правовые заключения по этому делу. Представители «Перлини» предоставили чиновникам документы, подтверждающие их права аренды, и обоснования, что у компании «Белогорье» претензий быть не может, потому что при переоформлении аренды земля уже арендовалась другой компанией. А еще активисты зафиксировали все нарушения комиссии и обратились к правоохранителям. В комиссии и в полиции пообещали разобраться и сообщить.

Не сообщили. Просто вечером 30 июня, в пятницу, «Перлині Поділля» отменили регистрацию имущественных прав согласно решению комиссии, подписанному председателем П.Морозом. А уже в понедельник на основании договоров 2012 г. зарегистрировали нового собственника — «Белогорье Агро-М».

Сейчас компания «Белогорье» планирует собирать урожай с полученных 300 га. Урожай, который она не сеяла. И полученное «Перлиною» определение Окружного суда, запрещающее любые действия относительно этого участка, их не удержит. В «Перлині» уверены, что суды выиграют, но на это уйдут месяцы. А защищать урожай и прибыль нужно уже сейчас. И подозрительное равнодушие правоохранителей заставляет фермеров делать это своими силами, в прямом смысле с вилами в руках.

Вилы наготове

На Кировоградщине аграрное рейдерство за последние годы настолько распространилось, что местные активисты создали собственную аграрную самооборону, чтобы противостоять произволу, на который государство закрывает глаза. Инициативная группа разоблачает правонарушителей, дает отпор вооруженным нападающим, выигрывает суды. И все это не благодаря, а вопреки действиям правоохранителей и местной власти.

«Мы вынуждены прибегать к радикальным действиям, потому что рейдеры применяют подобные методы против нас. А поддержки со стороны государства мы не видим. Мы обращаемся ко всем, а помогают единицы, — рассказал руководитель Аграрной самообороны Юрий Крутько. — У нас рейдерство началось еще год назад, в августе 2016-го, с ЧСП имени Димитрова. В Государственный реестр без ведома собственника были внесены изменения — предприятие изменило не только руководство, но и название. Реальное руководство обратилось в полицию в тот же день, а потом еще 18 (!) раз. Не помогло. Через месяц фирму снова перерегистрировали, а еще через день оформили уже на физическое лицо. Через двое суток на предприятие приехали пять автомобилей молодчиков, вывезли оргтехнику, документы и посевной материал. Людей избили, контору разгромили. Уже в октябре новый собственник создал новое предприятие на базе старого — не ЧСП, а ЧП имени Димитрова, чтобы было проще объясниться с пайщиками, у которых фирма арендует землю. С тех пор покоя нет, потому что когда один раз получается, и никто тебе не мешает, можно пробовать еще и еще. По ЧСП имени Димитрова мы уже год пытаемся восстановить справедливость, а дело до сих пор не закончилось. За это время новый „владелец“ половину земель сдал в аренду другому предприятию, половину техники продал, вторую — пытается вывезти сейчас, потому что уже знает, что суд он проиграл».

Схемы используют разные, результат один. Например, есть на Кировоградщине предприятие ООО «Нива-2010», там не только владельца сменили, но еще и несуществующий долг в 20 млн грн предприятию приписали. Судебных исполнителей, приехавших конфисковать имущество на сумму долга, не пустила та же самооборона. Люди начали давить на правоохранителей, которые наконец-то нашли тех, кто якобы давал предприятию деньги в долг. Кредиторы, как оказалось, никому ничего не давали, да и суммы больше нескольких тысяч гривен вряд ли держали в руках. ЧСП «Гайдук» отрабатывали по этой же схеме — изменился владелец, появился долг в 20 млн. Реальный хозяин полгода потратил на то, чтобы добиться справедливости.

Активисты с опаской ждут сентября, периода сбора подсолнечника и кукурузы. Они уверены, что тогда состоится вторая волна рейдерства — придут на созревшее. А еще с ужасом думают о земельной реформе. По их убеждению, когда речь пойдет не об аренде, а о реальной собственности, ситуация окончательно станет неконтролируемой.

Рейдеры становятся все более наглыми и изобретательными, у них появляется оружие, в том числе огнестрельное. Прокуратура и полиция подозрительно вяло реагируют на подобные случаи, безнаказанность развязывает руки. ООО «Нива-2010» уже трижды своими силами отбивало свое предприятие от захватчиков. Началось с того, что владелец хозяйства выяснил, что подарил его неизвестному, а тот быстро бизнес перепродал. Обращение к правоохранителям области не помогло, местная прокуратура (в отличие от столичного Института судебной экспертизы) подделку подписи на документах не выявила. Но и заключение столичных экспертов точку в деле не поставило. Рейдеры, получив документы и поддержку молодчиков из охранной фирмы, пошли на штурм, не дожидаясь судов. Поля поджигали, урожай уничтожали. Крестьяне, на помощь которым пришли ветераны АТО, сопротивлялись изо всех сих, в ходе захвата главного офиса предприятия своими силами задержали 30 нападающих. Полиция на вызов приехала только через два часа. Избили крестьян. А потом пообещали разобраться. И разобрались — после двух часов разговоров с прокурорами области реальный собственник хозяйства оказался на больничной койке с инфарктом. А всех задержанных нападавших вскоре отпустили. Почему? Трудно ответить, судебное заседание над ними было закрытым, «чтобы громада не давила на судью».

В селе Метановка на Винниччине представители нового собственника зернотока в балаклавах тоже решили не ждать судебных решений — открыли стрельбу по рабочим предприятия, травмировав шестерых из них. Только тогда правоохранители отреагировали. После задержания у нападавших изъяли 15 единиц огнестрельного оружия. В Днепропетровской области в ходе силового захвата фермерского хозяйства «Семь ветров» его руководителя И.Великого просто убили. А новый «хозяин» не сел за решетку, он пошел захватывать новые территории, в частности, уже упомянутое ЧСП имени Димитрова.

«Мы в этом году практически не занимаемся хозяйством. Забросили, потому что времени нет. Мы то с юристами, то в области, то на страже, потому что каждый день к нам могут прийти», — признается руководитель одного из агропредприятий, которое также подверглось рейдерской атаке.

Cui prodest?

Странным образом на ситуацию в секторе реагирует аграрное лобби. Проблеме уже несколько лет, она усугубляется, а профильный комитет парламента только на прошлой неделе решил создать антирейдерский штаб и в сентябре провести заседание, чтобы выяснить, почему рейдеры настолько вольготно чувствуют себя в Украине. Из общения с фермерами становится понятно, что они до сентября ждать не готовы — люди на грани и требуют срочных решений, а не собрания и встреч когда-то там. Большинство жалоб на рейдеров по понятной причине стекается в Аграрную партию.

Издание попросило руководителя ее центрального аппарата Романа Безсмертного поделиться своими впечатлениями и выводами о сложившейся ситуации.

«Законодатель создал идеальную для злоупотреблений нормативную базу. То, что закладываются огромные риски, было очевидно. Хорошо, земля в аренде, но то, что на ней выращивают, — это собственность того, кто это посеял. Собственность защищена Конституцией. Это как же можно было создать систему, в которой ты сеешь, а владельцем урожая становится кто-то другой? Как может такая система появиться случайно? Очевидно, что на определенном этапе была разработана программа внесения изменений в законодательство и создана формальная юридическая база для запуска системы злоупотреблений. Я убежден, что комиссию создали специально, и действовала она как главный инструмент этой системы. Собственно, эта комиссия фигурирует во всех документах, касающихся дела. Она является не просто участником, она выступает соорганизатором этих процессов. Запущен механизм с признаками организованной схемы, с очевидным злым умыслом. Это прослеживается во всех случаях, о которых мы говорим, — или путем остановки оформления прав собственности, или путем отмены этих прав. И боюсь, что работа этой комиссии будет касаться не только земли. Просто сейчас схема отрабатывается в самом ликвидном секторе, гарантирующем быструю прибыль. Расчет был на то, что пролетариат не отреагирует, потому что ему все равно, на какого владельца работать. Не сработало, потому что крестьяне — не пролетариат, их зацепили за живое», — подчеркнул Р.Безсмертный.

Также мы решили поинтересоваться у юристов, почему нотариусы и государственные регистраторы, играющие центральную роль во всех рейдерских схемах, не особо опасаются наказания за содеянное. Ответ объяснил, почему в разных делах фигурируют фамилии одних и тех же нотариусов, и, в конце концов, почему они продолжают работать даже после нарушения закона. «По результатам рассмотрения жалобы нотариусу могут запретить или заблокировать на некоторое время доступ к реестру. Лишить нотариуса свидетельства может только Высшая квалификационная комиссия нотариата при Минюсте. Но нотариус в суде может обжаловать решение квалификационной комиссии, и если его отменят, он снова получит доступ к реестру. И очень часто нотариус или регистратор пытаются повлиять на комиссию и ее будущее решение еще до рассмотрения вопроса. И как показывает практика, предлагая комиссии неправомерную выгоду, получают желаемое для них решение», — рассказал партнер Адвокатского объединения GORO legal Дмитрий Овсий.

Его дополняет коллега Максим Максименко, советник Spenser&Kauffmann: «С 28 апреля 2017 г. нотариусы — государственные регистраторы вещных прав перешли на более защищенные ключи доступа к Государственному реестру, но непосредственной ответственности за человеческий фактор (открыл реестр, ушел, а кто-то другой внес информацию в реестр) законодательство Украины не предусматривает. Обязанность „не уходить“ с рабочего места фигурирует только в методических рекомендациях и разъяснениях нотариальных палат. Но даже в случае аннулирования свидетельства о праве на нотариальную деятельность нотариус может пересдать экзамен и получить новое. Причем на практике, чтобы прервать связь с предыдущей деятельностью, нотариусы даже фамилии меняют».

Государство, которое ежегодно хвастается урожаями, объемами экспортной выручки, которой его обеспечивает агросектор, топовыми позициями Украины как мирового агроэкспортера, собственноручно уничтожает АПК. Государство, уже разрушившее науку и промышленность, разрушает последний сектор, который показывает уверенный рост. В чью пользу?

Минюст глух, потому что его чиновников затянуло в болото рейдерских схем по уши. Минагрополитики глухо, потому что им руководит исполняющий обязанности, который боится сделать лишний шаг, чтобы не потерять перспективное повышение. Аграрные лоббисты — глухи, потому что они представляют интересы не всего сектора, а только самых мощных компаний, которые рейдеры обходят вниманием. Председатель ВРУ Парубий вообще отказался встречаться с пострадавшими фермерами. Прокуратура и полиция глухи, потому что их невмешательство в события иначе, как прямым участием в схемах, объяснить сложно. И даже встреча с генеральным прокурором не убедила пострадавших, что виновные будут наказаны. Местная власть не реагирует. О судах даже вспоминать не стоит. На прошлой неделе президенту, премьеру, руководству СБУ, МВД и Генеральной прокуратуры было направлено несколько коллективных обращений с просьбой взять ситуацию с рейдерством в области под личный контроль. Но создается впечатление, что она уже контролируется и управляется властью.