13 банков не успели докапитализироваться в срок и рискуют стать банкротами

На утро 11 июля этому критерию не соответствовало 22 банка: 20 банков, которые хотели остаться на рынке, и 2 банка, которые решили сдать банковскую лицензию.

С тех пор недокапитализированный банк «Новый» был признан неплатежеспособным, а восемь банков завершили процесс — зарегистрировали новый устав в НБУ и у Госрегистратора.

Из «зоны риска» вышли МетаБанк (200,618 млн грн), Вернум Банк (210 млн грн), АП Банк (210 млн грн), Коммерческий индустриальный банк (200 млн грн), «Сич» (200,09 млн грн), «Украинский капитал» (200,001 млн грн), Скай Банк (200,1 млн грн), Аккорд Банк (231,309 млн грн).

С капиталом ниже 200 млн грн остается банк «Финансовый партнер» (125 млн грн), который не планирует докапитализироваться, а хочет сдать банковскую лицензию, а также 12 банков, которые декларировали стремление завершить вовремя процесс докапитализации.

В «зоне риска» есть неожиданные имена, ведь многие банки еще весной завели требуемые суммы докапитализации на спецсчет.

Зарегистрированный уставный капитал меньше 200 млн грн, согласно данным Минюста, на утро 20 июля был у банка «Расчетный центр» (153,1 млн грн), которому докапитализацию обещал НБУ, Альтбанка (126,116 млн грн), банка «Портал» (125 млн грн), Айбокс-банка (122,455 млн грн), Альпари Банка (122 млн грн), банка «Гефест» (121 млн грн), Поликомбанка (120,3 млн грн), Укрстройинвестбанка (120,005 млн грн), Украинского банка реконструкции и развития (120 млн грн), Кредит Оптима Банка (120 млн грн), банка «Центр» (120 млн грн), Мотор Банка (120 млн грн).

Ранее глава правления Альтбанка Игорь Волох сообщал, что акции допэмиссии выкуплены в апреле, а «документы для утверждения изменений в устав были поданы в НБУ еще в мае». Акционеры Айбокс Банка утвердили устав с капиталом 200 млн грн 30 мая, а акционеры Кредит Оптима Банка утвердили его 25 мая. «Эмиссия была выкуплена, деньги заведены на счет капитала банка, все документы сейчас находятся в НБУ на согласовании. Буквально сегодня-завтра должно быть подтверждение. Остались технические моменты», — говорил десять дней назад управляющий директор Айбокс Банка Евгений Березовский.

Ждал ответов регуляторов Укрстройинвестбанк. «4 мая акционеры утвердили устав банка в новой редакции и представили его в НБУ для согласования. На 10 июля банк предоставил НКЦБФР документы для регистрации отчета о размещении акций», — утверждала начальник отдела маркетинга и рекламы банка Ирина Слепова.

Банк «Портал» объявил допэмиссию на 75 млн грн и собирался проводить ее до 30 июня. Вячеслав Богуслаев, став 100-процентным собственником Мотор-Банка, только 22 июня решил провести допэмиссию на 80 млн грн. Вопросы возникают по Поликомбанку, поскольку 10 июля он планировал утвердить на собрании акционеров увеличение капитала лишь до 145 млн грн, а не до 200 млн грн, которые обещал ранее. Француз Алихами Хамед объявил допэмиссию банка «Центр» на 80 млн грн, но пока процесс не завершен, как и в Альпари Банке, принадлежащему проживающему в ОАЭ Бахтари Хедаятоллах.