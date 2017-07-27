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ГПУ ОБЫСКИВАЕТ ИЗРАИЛЬСКУЮ ФИРМУ, ПОСТАВЛЯВШУЮ ЭЛЕКТРОННЫЕ БРАСЛЕТЫ ДЛЯ МВД

27 июля 2017 | 09:22

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Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыски в представительстве израильской фирмы Benish GPS в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генпрокуратуре.


Уголовное производство, в рамках которого осуществляются обыски, ведет департамент спецрасследований Генпрокуратуры. Обыски начались утром в среду. 
 
В частности, правоохранители проводят обыск в центральном офисе Benish на ул. Ярославской, 56. Сотрудники СБУ изъяли документы и мобильные телефоны у сотрудников. 
 
Работа представительства фирмы временно прекращена. 
 
Информированный источник в Генпрокуратуре сообщил, что уголовное производство касается злоупотреблений, которые были допущены бывшим руководством Министерства внутренних дел при закупках. 
 
Фирма Benish GPS, в частности, поставляла украинским правоохранителям электронные браслеты слежения, которые используются для контроля за перемещением преступников и подозреваемых (обвиняемых) лиц.

 
 
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