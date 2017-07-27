ГПУ ОБЫСКИВАЕТ ИЗРАИЛЬСКУЮ ФИРМУ, ПОСТАВЛЯВШУЮ ЭЛЕКТРОННЫЕ БРАСЛЕТЫ ДЛЯ МВД

Уголовное производство, в рамках которого осуществляются обыски, ведет департамент спецрасследований Генпрокуратуры. Обыски начались утром в среду.



В частности, правоохранители проводят обыск в центральном офисе Benish на ул. Ярославской, 56. Сотрудники СБУ изъяли документы и мобильные телефоны у сотрудников.



Работа представительства фирмы временно прекращена.



Информированный источник в Генпрокуратуре сообщил, что уголовное производство касается злоупотреблений, которые были допущены бывшим руководством Министерства внутренних дел при закупках.



Фирма Benish GPS, в частности, поставляла украинским правоохранителям электронные браслеты слежения, которые используются для контроля за перемещением преступников и подозреваемых (обвиняемых) лиц.