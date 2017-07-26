ТЕМА

Под Киевом расстреляли лесников

26 июля 2017 | 16:46

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Вечером 24 июля вблизи с. Дударков Бориспольского района Киевской области были обнаружены тела двух мужчин. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на источник.


 По его информации, трое сотрудников Семиполковского лесничества занимались профилактической расчисткой зеленых насаждений. Услышав стрельбу, двое из них сели в автомобиль и поехали на звук выстрелов. 
 
Через короткий промежуток времени оставшийся на месте лесник услышал еще выстрелы и отправился пешком на помощь коллегам. Однако примерно через два километра он обнаружил их уже мертвыми – с огнестрельными ранениями в грудь. 
 
Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

 


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