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У имущества ЗАЗа появился новый хозяин
26 июля 2017 | 15:30
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На аукционе государственных закупок Prozorro был выкуплен лот, на котором факторинговая компания «Юниверсум Финанс» выкупила права требования по кредиту ЗАЗа, залоговым имуществом которого является недвижимость и склад из 3239 автомобилей Mercedes-Benz, Opel, Kia, ZAZ за 243 млн. 675 тыс. гривен (около $9,4 млн.).
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