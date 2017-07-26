ТЕМА

У имущества ЗАЗа появился новый хозяин

26 июля 2017 | 15:30

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На аукционе государственных закупок Prozorro был выкуплен лот, на котором факторинговая компания «Юниверсум Финанс» выкупила права требования по кредиту ЗАЗа, залоговым имуществом которого является недвижимость и склад из 3239 автомобилей Mercedes-Benz, Opel, Kia, ZAZ за 243 млн. 675 тыс. гривен (около $9,4 млн.).


 
Имущество АвтоЗАЗ являлось залоговым по кредиту 2013 года и находилось на балансе Дельта-банка. По состоянию на август прошлого года задолженность по кредиту достигла 996 млн. гривен.
Победителем аукциона стала киевская компания «ФК «Юниверсум Финанс». В право требований по кредиту попали цеха, склады, КП и другие здания общей площадью несколько тысяч квадратных метров, а также 222 автомобиля Mercedes-Benz, 874 Kia, 410 Chevrolet, 228 Opel и 1505 ZAZ разных моделей - всего 3239 автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе УкрАвто, которая владеет Запорожским автомобилестроительным заводом, ЗАЗ ждет, когда новый кредитор вступит в свои права и свяжется с заводом для обсуждения условий продления финансирования. Таким образом, руководство ЗАЗа ожидает, что новый владелец имущества и автомобилей обратится к заводу с предложением о выкупе данного имущества, а завод попросит отсрочку уплаты долга.
Отметим, что ранее «ФК «Юниверсум Финанс» на автомобильном рынке замечена не была. И может действовать в интересах другого "игрока" 


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