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Официальные данные по ввозу авто на иностранных номерах
26 июля 2017 | 15:26
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По информации Государственной фискальной службы (ГФС), С 2014 года в Украину ввезли 490,7 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.
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