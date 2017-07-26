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Официальные данные по ввозу авто на иностранных номерах

26 июля 2017 | 15:26

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По информации Государственной фискальной службы (ГФС), С 2014 года в Украину ввезли 490,7 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.


Как говорится в сообщении, 90 тыс. 106 автомобилей были ввезены гражданами Украины, а 400 тыс. 629 – нерезидентами.
Также, по данным ГФС, только за первое полугодие 2017 г. таможнями выявлено 180 случаев нарушения таможенных правил во время перемещения через границу Украины автомобилей (изъято 183 единицы на общую сумму более 27,5 млн грн). Из них 161 случай нарушения таможенных правил во время ввоза автомобилей на таможенную территорию Украины (изъято 164 единицы на общую сумму более 22,9 млн грн). Количество автомобилей на иностранной регистрации оценивают в 600 тыс.

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