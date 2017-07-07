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NYT: США могут начать следить за активностью КНДР с помощью коммерческих спутников
07 июля 2017 | 09:07
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Вашингтон рассматривает возможность запуска первой группы таких спутников в конце 2017-го или в начале 2018 года, пишет газета
США могут начать использовать небольшие коммерческие спутники гражданского назначения для того, чтобы более эффективно и незаметно отслеживать подозрительную активность в КНДР, в том числе подготовку к возможному запуску баллистических ракет. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The New York Times.
ТАСС
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