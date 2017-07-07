Беспорядки в тюрьме Акапулько: 28 трупов

07 июля 2017 | 09:02

Не менее 28 человек погибли и трое получили ранения в драке, устроенной заключенными в тюрьме города Акапулько в мексиканском штате Герреро. Об этом сообщил в четверг представитель сил безопасности региона Роберто Альварес Эредиа в Facebook. Ранее приводились данные о пяти погибших.

Беспорядки произошли в блоке для особо опасных преступников. Для восстановления порядка администрация привлекла сотрудников полиции и прокуратуры. В настоящее время ситуация находится под контролем властей. Тюрьма оцеплена по периметру, поддержку операции с воздуха оказывают два вертолета правительства штата.