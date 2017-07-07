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Беспорядки в тюрьме Акапулько: 28 трупов

07 июля 2017 | 09:02

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Не менее 28 человек погибли и трое получили ранения в драке, устроенной заключенными в тюрьме города Акапулько в мексиканском штате Герреро. Об этом сообщил в четверг представитель сил безопасности региона Роберто Альварес Эредиа в Facebook. Ранее приводились данные о пяти погибших.


Беспорядки произошли в блоке для особо опасных преступников. Для восстановления порядка администрация привлекла сотрудников полиции и прокуратуры. В настоящее время ситуация находится под контролем властей. Тюрьма оцеплена по периметру, поддержку операции с воздуха оказывают два вертолета правительства штата.

В мексиканских тюрьмах часто происходят беспорядки, которые нередко сопровождаются человеческими жертвами. В феврале 2016 года в тюрьме "Топо-Чико" в штате Нуэво-Леон произошли самые кровавые столкновения заключенных за последние десятилетия. По официальным данным, тогда погибли 49 человек.


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