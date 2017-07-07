Кривавий День незалежності в Чикаго: 15 осіб застрелені, 87 поранені

Перші повідомлення про перестрілки з'явилися ще у п'ятницю, але найбільше постраждалих (близько половина) з вогнепальними пораненнями було зафіксовано ввечері в понеділок.

Як зазначає Chicago Tribune, кількість загиблих досягла 15, у решти - поранення різної тяжкості.

Наймолодшою жертвою стрілянини став 13-річний хлопець, найстаршою - 60-річний чоловік.

Повідомляється, що влада Чикаго направила в найпроблемніші райони міста - в південні і західні окраїни - додатково 1000 співробітників поліції, які, проте, не змогли приборкати триваючі заворушення.

Останній раз, коли День незалежності святкували чотири дні поспіль, був у 2013 році, коли 4 липня припало на четвер, і багато людей мали у п'ятницю вихідний. Згідно з даними Chicago Tribune, у цей час було поранено 74 людини, 12 з них - смертельно.