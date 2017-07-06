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В "Укрзализныце" прокомментировали задержание своих чиновников на 150 тыс. долларов взятки

06 июля 2017 | 15:09

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"Укрзализныця" способствует проведению следственных действий и надеется на объективность расследования уголовного дела в отношении договора аренды земли в пгт Песковка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".


"Сейчас следователи прокуратуры. Киева и работники СБУ проводят обыски в административном здании и ряде структурных подразделений общества. Правоохранителям предоставлен доступ в помещения и документов", - отметили в "Укрзализныце".
В ведомстве отметили, что "Укрзализныця" ведет курс на очищение от коррупции и не покрывает работников, которые своими незаконными действиями могли нанести материальный ущерб и значительных репутационных рисков компании.
"Обыски проводятся в соответствии с постановлением Днепровского районного суда г. Киев. Руководителей нескольких департаментов подозревают в сговоре относительно договора аренды земельного участка в пгт Песковка", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ОАО "Укрзализныця" выразили надежду на объективность расследования уголовного производства от 15 марта 2017 года и обратили внимание на то обстоятельство, что подозреваемый в заговоре заместитель начальника юридического департамента ОАО "Укрзализныця" назначен на эту должность только 1 июня 2017 , а до этого вообще не работал в области железнодорожного транспорта.
Напомним, что за вымогательство взятки в 150 тыс. долларов задержаны чиновники "УЗ".



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