Цукерберг оголосив про генеральну зміну FB

06 июля 2017 | 13:15

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг опублікував на своїй сторінці звернення до користувачів, у якому розповів про нову місію мережі.

За словами глави компанії, головна мета Facebook - «зблизити світ» та надати людям можливість побудувати власні спільноти. Цукерберг назвав нову місію продовженням попередніх гасел та цілей компанії. Однак нове завдання стане ключовим для Facebook на наступні десять років. Він також зазначив, що нова місія покликана відображати те, що сфера відповідальності Facebook «розширюється», пише Forbes.

Важливою частиною нової місії є підтримка адміністраторів груп і лідерів спільнот. Тому у Facebook з’являться нові функції для адміністрування груп: статистика, планувальник публікацій, фільтри для запитів про вступ до групи, видалення контенту від заблокованих користувачів та взаємодія між групами.

Глава компанія зазначив, що пібльше мільярда користувачів соціальної мережі є членами різних груп, однак лише 100 мільйонів із них є учасниками груп, які вони вважають значущими. Тому Facebook ставить за мету допомогти 1 мільярду людей приєднатися до дійсно значущих груп.

Нагадаємо, раніше цієї зими Марк Цукерберг вже звертався до своїх користувачів. Тоді він розповів про плани змінити формат роботи соцмережі, перетворити її з мережі для друзів і сім'ї на платформу для розвитку глобальної соціальної інфраструктури.