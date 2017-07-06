ТЕМА

На Сахалине охотятся на ведьм

06 июля 2017 | 12:09

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В селе Победино в Сахалинской области решили вернуться к средневековой практике расправ над ведьмами. Местные жители подожгли дом молодой женщины 26-летней Варвары Нигматулиной, которую обвинили в колдовстве.


Житель Сахалинской области Олег Внуков рассказал, что в этом населенном пункте нет работы и многие находят утешение в наркотиках. По словам автора обращения из-за этого свел счеты с жизнью 38-летний муж Нигматулиной. Однако местные жители сочли молодую женщину ведьмой, обвинили в смерти мужчины и подожгли ее дом.

Теперь женщина осталась на улице с детьми, а местные жители отказываются ей помогать, так как боятся ее колдовства.

В Ассоциации заявляют, что это не первый подобный случай в России, когда жители сел мстят соседей якобы за акты колдовства и ведьмачества. Юристы считают, что в неблагополучных населенных пунктах люди нередко делают вывод о происходяшем на основе верований и скудной информации из псевдонауных передач и публикаций об экстрасенсах, ведьмах и подобных вымышленных персонажах.



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