Кіберполіція викрила шахраїв, які за допомогою СМС-розсилки ошукували громадян

06 июля 2017 | 11:09

5 липня поліцейські провели одночасно чотири санкціоновані

обшуки на території Київської області. Вже встановлено більше пів

сотні громадян ошуканих злочинною групою. Своїми діями зловмисники

завдали збитків громадянам на 150 тисяч гривень, остаточна сума є

набагато більшою та на даний час встановлюється.

