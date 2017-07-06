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Кіберполіція викрила шахраїв, які за допомогою СМС-розсилки ошукували громадян
06 июля 2017 | 11:09
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5 липня поліцейські провели одночасно чотири санкціоновані
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