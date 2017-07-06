Створено поліцейську аадемію

06 июля 2017 | 11:04

В Поліції намагаються знизити "кількість браку" при відборі поліцейських.

Голова Національної поліції повідомив про підписання ним наказу, яким

затверджено положення про відомчий поліцейський виш. У першому наборі

буде 500 поліцейських, у подальшому кількість кандидатів збільшать до

1000-1200. Основна мета створення вишу – зменшення кількості браку при

відборі кандидатів на службу. Про це Сергій Князєв повідомив сьогодні,

5 липня.