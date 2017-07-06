ТЕМА

Створено поліцейську аадемію

06 июля 2017 | 11:04

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В Поліції намагаються знизити "кількість браку" при відборі поліцейських.


Голова  Національної поліції повідомив про підписання ним наказу, яким
затверджено  положення про відомчий поліцейський виш. У першому наборі
буде  500 поліцейських, у подальшому кількість кандидатів збільшать до
1000-1200. Основна мета створення вишу – зменшення кількості браку при
відборі кандидатів на службу. Про це Сергій Князєв повідомив сьогодні,
5 липня.



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