Владислав Криклій: 225 порушень виявили за місяць впровадженої фотофіксації технічного контролю авто

05 июля 2017 | 16:38

З травня 2017 року за ініціативою Головного сервісного центру МВС в Україні вперше була введена фотофіксація під час проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів.

Нововведення стосується легкових автомобілей, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів (таксі), вантажних авто незалежно від форми власності та автобусів, спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі.

Таке нововведення запроваджено в першу чергу з метою унеможливлення фіктивного проведення технічного контролю, що було поширене на теренах України та приведення національного законодавства у відповідність до європейських стандартів.

«Вперше в Україні з’явилася реальна статистика проведення перевірок. Лише за місяць контролю фоторезультатів ОТК виявлено 225 порушень проведення технічного контролю транспортних засобів. Зазначу, що раніше у графі порушень статистика показувала нуль. Окрім того, 14-ти суб’єктам було заблоковано доступ користувача до загальнодержавної бази даних. З 451 діючого суб’єкту ОТК, 105 допустили порушення при проведенні ОТК. Результати таких перевірок зможуть вплинути на підвищення безпеки дорожнього руху та недопущення експлуатації несправного транспорту на автошляхах держави», - зазначає начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Відтепер, аби отримати протокол проходження ОТК, який підтверджує належний рівень технічного стану авто здійснюється обов’язкова фотофіксація процедури проведення ОТК.

У свою чергу, співробітники сервісних центрів МВС при виявленні фактів порушення порядку перевірки технічного стану транспортного засобу інформують територіальні органи Національної поліції України для вжиття заходів адміністративного впливу. У разі виявлення 10 і більше фактів видачі одним суб’єктом ОТК протоколів, визнаних недійсними приймається рішення щодо виключення їх з реєстру.

Серед виявлених правопорушень найбільш поширеними стали відсутність дати та часу фотофіксації процесу проведення ОТК, явні ознаки фотомонтажу матеріалів фото фіксації процесу проведення ОТК, невірна класифікація транспортних засобів та порушення термінів періодичності проходження ОТК.

За статистикою щодня здійснюється від 1000 до 2000 процедур ОТК, тобто за місяць цифра таких перевірок може добігати 40 000.

Актуальний перелік суб’єктів ОТК можна переглянути на сайті hsc.gov.ua