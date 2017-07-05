У депутата Лозового обнаружили мощи

05 июля 2017 | 15:51

На заседании парламентского комитета, где рассматривались материалы ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата Андрея Лозового (Радикальная партия Ляшко) в декларации нардепа среди ценных вещей, находящихся в собственности Лозового, обнаружены мощи.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился к Лозовому с вопросом: у того указаны в электронной декларации коллекции картин. оружия, мощи… В соответствии с законом, в декларацию вносятся лишь те предметы, стоимость которых превышает 12100 гривен. Луценко попросил четко определить стоимость указанных предметов. На это Лозовой упрекнул Луценко в том, что он, человек коммунистического замеса, не понимает, что священные мощи бесценны. При этом пояснил, что они получены в дар от монастыря. За какие услуги монахи одарили нардепа мощами, тот не пояснил.

У сотрудников редакции ТЕМЫ возникло предположение, что мощи не дарственные, а наградные, соответственно, не подлежат налогообложению.

Общественность ждет, когда нардеп Лоовой, как истинный меценат и радетель за простой народ, откроет доступ к персональным мощам, дабы страждущие могли коленопреклониться и попросить чудесного исцеления от тяжких недугов, избавления от материальных невзгод, повышения зарплат и пенсий.