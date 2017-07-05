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Убытки отечественного свиноводства из-за АЧС достигли 200 млн грн

05 июля 2017 | 11:27

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С момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отечественного свиноводства от распространения вируса составили около 200 млн грн. Об этом написал представитель организации "Громадський контроль" Игорь Прохоренко в своем авторском блоге, передает УНН.


“По данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отечественного свиноводства от распространения вируса составили около 200 млн грн”, — написал он.
И.Прохоренко также отметил, что к 2020 году Украина может потерять около 4 млрд грн из-за АЧС.
“Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривен, а суммарные потери от косвенных расходов составят 5-7,5 млрд грн”, — написал он.
Напомним, в Украине недавно заработала новая инструкция по борьбе с АЧС. Но, по данным Ассоциации свинарей Украины, она требует дальнейшего усовершенствования.
Так, по словам нардепа С.Тригубенко, новая инструкция борьбы с АЧС позволяет не уничтожать здоровое поголовье, которое было изъято из зоны наблюдения АЧС, и также позволяет перерабатывать его на мясо. Однако нормы по сохранению здоровых свиней из зоны защиты пока не гарантирует сохранения здорового поголовья.
 УНН



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