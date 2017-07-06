Розенблат & Co: как работала коррупционная схема депутата и ее участники





Речь о спецоперации под прикрытием, где народный депутат Борислав Розенблат требовал от агента НАБУ взятку в более 300 000 долларов за содействие в янтарном бизнесе. Наибольшая часть взятки - 200 000 долларов - должна была пойти на получение специального разрешения на добычу янтаря. И из схемы, обнародованной НАБУ, стало известно, что за 55 000 долларов нардеп Розенблат подкупал судей и прокуроров, чтобы те отменили лицензии конкурентов. Речь идет о спецразрешениях на добычу янтаря, которые были ранее выданы четырем компаниям.

Судей ожидают допросы

Более полусотни тысяч долларов Розенблат потратил на подкуп судей и прокуроров в родной для себя Житомирской области.

В этом деле фигурируют 9 судей Житомирского окружного административного суда, а именно Нагирняк М., Токарева М., Романченко Е., Котик Т., Охримчук И., Монич Б., Шуляк Л., Попова О. и Шимонович Р. (Нагірняк М., Токарєва М., Романченко Є., Котік Т., Охрімчук І., Моніч Б., Шуляк Л., Попова О. та Шимонович Р. - укр.).

Также , как отмечает источник НАБУ, в «янтарной деле» замешаны 3 судей Житомирского апелляционного административного суда: Кузьменко Л., Иваненко Т. и Франовская К. (Кузьменко Л., Іваненко Т. і Франовська К..

Кроме этого, в записях следствия - 10 представителей Житомирской областной прокуратуры, в частности прокурор Житомирской области Войтович Л. и его заместитель Гребенюк Г. К делу могут быть причастны такие работники областной прокуратуры: Шевчук М., Кулик М., Выхрыстюк А., Глазунов С., Горохов С., Толочко Е., Зиновчук Г., Сиренький С. (Шевчук М., Кулик М., Вихристюк О., Глазунов С., Горохов С., Толочко Є., Зіновчук Р., Сіренький С. - укр.) Но этих лиц пока прорабатывают.

«Иск об аннулировании спецразрешения на пользование недрами подписала заместитель областного прокурора Роксолана Гребенюк. Дал указание на это сам прокурор Житомирской области Любомир Войтович, - говорится в записях детективов НАБУ. - Судья Евгений Романченко вынес решение и отменил специальное разрешение в первой инстанции».

Поэтому следствие имеет основания полагать, что судья получил часть денег, которые Борислав Розенблат взял у подставного агента НАБУ. Также следователи сейчас устанавливают, не действовала ли в сговоре с этим нардепом и прокурор, которая подавала иск.

Также есть информация, что судей уже в ближайшее время начнут вызывать на допросы в НАБУ.

Хронология подкупа судей Розенблатом

Коррупционная история подкупа житомирских судей и прокуроров началась весной. Подробную схему взяточничества опубликовала «Украинская правда».

В частности, 20 марта нардеп Розенблат получает 25 000 долларов для подкупа прокуроров, чтобы отобрать у конкурентов спецразрешения на добычу янтаря.

(Дело было в этом столичном ресторане)

А уже 22 марта Борислав Розенблат в Верховной Раде заявляет, что спецразрешения, выданные оффшорной компании «Райт Солюшн», являются незаконными. Сразу после этого нардеп начал рассказывать, что «занимается отменой этих спецразрешений».

29 марта нардеп сообщает подставному агенту НАБУ, что «простимулированные» им прокуроры уже подали иск в суд, чтобы забрать лицензии у конкурентов.

(Этот разговор состоялся вот в этом “пафосном” заведении)

А 4 апреля он об этом официально заявляет у себя на странице в Facebook.

19 апреля: «Прокуратура через суд требует отменить спецразрешения на добычу янтаря на Житомирщине, выданные без согласования областного совета компаниям «Райт Солюшн», «Амбер Холдинг» и «Надра Галичины», - информирует Розенблат.

21 апреля - суд отменяет специальное разрешение для «Райт Солюшн».

А уже 16 мая - нардеп просит у агента еще 30 000 долларов взятки для подкупа житомирских судей и прокуроров.

Прокурорский «разгон» в Житомире

Как только НАБУ опубликовало коррупционную схему лоббирования янтарного бизнеса и стало известно о подкупе житомирских судей и прокуроров - Генпрокурор Украины Юрий Луценко специально выехал в Житомир. Источник в Генпрокуратуре Украины говорит, что «под предлогом совещания с прокурорами области, Луценко поехал делать разгоны».

«Офицер под прикрытием, которую я, кстати, хорошо знаю по работе в МВД, предложила народным депутатам изменить статьи подготовленного законопроекта о добыче янтаря с тем, чтобы фирмы, которые будут этим заниматься, платили рентную плату государству не 15%, а 5% . Если бы на этом все закончилось, все было бы нормально - депутат имеет право вносить изменения в закон только до момента, пока он за это не берет средства. Депутат должен жить за зарплату. В данном случае депутаты решили за эту поправку получить средства. Посредники, выставленные ими, согласовали получение 15 000 долларов, которые поделили пополам. В дальнейшем господин Розенблат решил, что это «золотая жила», и поставил на поток такие вопросы», - сказал Юрий Луценко.

По словам Луценко, подкупы житомирских судей и прокуроров хорошо доказаны в рамках дела. Именно поэтому, как информирует источник в Генпрокуратуре, прокурора Житомирской области Любомира Вийтовича скоро должны заменить.

Четвертая власть