1941 год: «Одна винтовка на троих»

Выражение «одна винтовка на троих» стала общим местом для описания ситуации на фронтах Великой Отечественной в 1941-42 годах. Рассекреченные донесения НКВД за тот период показывают: всё так и было. Пример трёх дивизий и полка: в них не хватало всего — стрелкового оружия, артиллерии, боеприпасов, автомобилей, обмундирования, средств связи (некомплект доходил до 2-3 раз). А то оружие, что было, зачастую оказывалось «трофейным» и Антанты — времён Первой мировой войны.

Безусловно, донесения НКВД о положении в этих трёх дивизиях и в одном полку стопроцентно не отражают общую ситуацию на фронте летом-осенью 1941 года. Части у границ были укомплектованы лучше, да вот беда — они были к этому времени разбиты, тем, кому повезло, выходили из окружения к своим вообще без всего. Ниже речь идёт о дивизиях, формировавшихся летом 1941 года. Все цифры и цитаты — из сборника «Госбезопасность в битве за Москву», составленном из рассекреченных документов из архива ФСБ (изд-во «Звонница-МГ», 2015).

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Не ранее 12 августа 1941 года. Докладная записка о боевой готовности 7-й стрелковой дивизии 32 армии. Начальнику особого отдела НКВД фронта резервных армий — комиссару госбезопасности Белянову.

С 6 на 7 августа стрелковая дивизия заняла новый оборонительный рубеж, что на 30 км западнее ст. Пятница-Волоска. Весь личный состав во время стоянок был занят исключительно на земляных работах, в силу чего боевая подготовка с бойцами не проводилась. Бойцы за месячный срок службы сумели только вчерне отработать первое стрелковое упражнение.

На вооружении стоят французские пушки образца 1896 года с расточенными стволами по 76-мм снаряд отечественного производства. Пушки имеют примитивное прицельное приспособление, которое не даёт возможности проводить их быструю наводку по неподвижным целям и совершенно негодно для стрельбы по подвижным целям. Несмотря на такие недостатки, их не хватает, в дивизии их сейчас 7 штук.

Имеющиеся в дивизии 37-мм пушки «Бофорса» (шведского производства) в количестве 34 штук также малопригодны для борьбы со средними танками.

В настоящее время дивизии крайне необходимо додать 20-му полку дивизии: винтовок 1220 штук, ручных пулемётов 25 штук, белья 1850 пар, телогреек (вместо шинелей) 1850 штук.

Наличие автомобилей ЗИС-5 в количестве всего 16 штук вынуждает командование производить перевозку артиллерии в 2 приёма. Необходимо довести общее число машин как минимум до 250-270 штук (хотя по штатной положенности должна была иметь 360 автомашин).

Узким местом в дивизии является телефонная связь. Имеется всего 30 км однопроводного кабеля. Также на хватает 55 биноклей.

В связи с приказом Наркома обороны тов. Сталина о направлении всех студентов техникумов и вузов в военные школы, из личного состава подлежит отчислению 450 человек, представляющих лучшую её часть (связисты, разведчики, артиллерийские расчёты и пр.)

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Докладная записка о боевой готовности 8-й стрелковой дивизии 32 армии, 10 августа 1941 года.

Личный состав дивизии комплектовался преимущественно за счёт рабочих и служащих Краснопресненского района Москвы, Ногинского, Клинского, Коломенского районов Московской области.

В настоящий момент в дивизии не хватает 2187 человек, или 23% к общему количеству по штатной положенности.

Дивизия испытывает большую нужду в боеприпасах, так, не хватает: ручных пулемётов — 162 шт, 45-мм пушек — 30 шт, наганов — 125 шт, 45-мм снарядов — 10,8 тыс. штук, 76-мм снарядов — 3432 шт.

Артдивизион вооружён 152-мм «Мортирами» в количестве 8 штук, которые из-за существенных поломок и неисправностей откатного механизма к боевым стрельбам не пригодны. Из оптических приборов дивизион имеет вместо 8 только 3 бусоли, и то неисправных. Стереотруб совершенно нет, а должно быть 4 штуки.

Комсостав дивизиона вооружён револьверами «Наган», патронов к которым не имеет.

Из всего рядового состава только 1800 человек отработали первое стрелковое упражнение.

Не хватает шинелей 10 тыс. штук, а также сапог для комсостава 250 пар.

Весьма узким местом в дивизии является автотранспорт. Из имеющихся 296 машин только 203 на ходу. Запасных частей для ремонта нет.

Также чувствуется недостаток в хлебе и других продуктах.

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Докладная записка о состоянии 4-й СДНО (стрелковой дивизии народного ополчения) и.о. начальнику особого отдела 35 армии лейтенанту госбезопасности тов. Сазонову, 12 августа 1941 года.

Лица в возрасте старше 1905 года рождения и выше до 50-55 лет составляют 70% состава дивизии. Некомплект дивизии составляет 1427 человек.

Находящееся на вооружении дивизии оружие получено иностранного образца(винтовки «Лебеля» и «Маузера», станковые и ручные пулемёты «Браунинг» и «Маузер», гранаты польского образца и т.д.)

76-мм артдвизион имеет 4 пушки без средств передвижения, приборов управления и снарядов. Отдельный 45-мм противотанковый артдивизион не имеет никакого вооружения, кроме винтовок.

Нехватка в дивизии: револьверов или пистолет — 275 шт, бинокли — 140 шт, компасы артиллерийские — 817, 45-мм выстрелы — 8323, 45-мм бронебойные — 2160, 76-мм выстрелы осколочные — 2196, ручные гранаты — 5320 шт.

Отсутствует шанцевый инструмент, за исключением больших лопат невоенного образца. Нет походных кухонь.

Дивизия имеет 49 автомашин (по штату положено 311 автомашин). Из этих 49 машин 40% транспорта были приняты неходовыми и восстановлены в автороте. Авторезина имеет амортизацию до 60%, в настоящее время на многих машинах она пришла в полную негодность.

В дивизии также отсутствуют технические средства связи, за исключением 6 раций «РБ», которые также не работают. Таким образом, в дивизии осуществляется только живая связь.

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Спецсообщение о состоянии частей Малоярославецкого укрепрайона. Народному комиссару внутренних дел тов. Берия, 12 октября 1941 года.

В связи с паническим отходом частей 43 и 33 армий в Юхновском направлении Управлением особых отделов НКВД 5 октября была командирована оперативная группа в составе 8 оперативных работников и 50 слушателей Высшей школы НКВД под руководством капитана госбезопасности тов. Виноградова для наведения порядка и установления причин паники. Состояние 649-кап (корпусный артиллерийский полк):

Полк укомплектован кадровым составом. Личный состав сколочен и опытен. Однако этот полк материальной частью оснащён недостаточно.

Пушки-гаубицы 52 мм: положено по штату 6, в наличии 2. Пушки 122-мм: вместо 6 — 1. Пулемётов ДП: вместо 18 — 6. Станковых пулемётов «Максим»: вместо 100 — 10. Винтовок: вместо 950 — 394.

Стереотрубы: положено 19 шт — в наличии 5. Телефонных аппаратов: вместо 60 — 15. Телефонного кабеля: вместо 150 км. — 10 км. Раций 5ОК: положено 4 — в наличии ни одной. Раций 6ПК: положено 20 — в наличии ни одной.

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