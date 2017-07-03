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Нефть может подешеветь до $25 уже в 2018 году

03 июля 2017 | 11:08

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При самом рискованном сценарии российской экономики нефть может достигнуть отметки 25 долларов за баррель к середине 2018 года. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике, размещенном на сайте Центробанка РФ.


В предыдущем, мартовском докладе Банка России сроком достижения наименьшей отметки ставился конец 2017 года. В этот же период на фоне нефтяного фактора предполагалось, что ВВП может замедлиться до нулевой отметки.


Ранее Центробанк сообщил, что повысил годовой прогноз темпов роста ВВП в 2017 году с 1-1,5 процента до 1,3-1,8 процента. При этом темпы роста ВВП выше 2 процентов будут достижимы при условии структурных преобразований в экономике, подчеркнули в ведомстве.


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