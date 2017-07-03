|
34 киевлянина отравились в ресторанах
03 июля 2017 | 11:07
распечатать комментарии [0] добавить в
Количество отравившихся суши в одном из ресторанов в Киеве увеличилось до 34 человек.
По данным Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве, 34 человека пострадали в результате вспышки кишечной инфекции в заведениях общественного питания компании "Суши Лэнд Евразия" и "Суши Лайф" в Шевченковском и Оболонском районах Киева.
также читайте
[26.06.2017]
[23.06.2017]
|
Загрузка...
по теме
Нефть может подешеветь до $25 уже в 2018 году
03. 07. 2017 | 11:08
При самом рискованном сценарии российской экономики нефть может достигнуть отметки 25 долларов за баррель к середине 2018 года. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике, размещенном на сайте Центробанка РФ.
ПЕНСИОНЕРКА ПОСТРАДАЛА ПРИ ВЗРЫВЕ В КИЕВСКОЙ МАРШРУТКЕ
03. 07. 2017 | 11:04
В киевской маршрутке около остановки "Музей Пирогово" под сиденьем водителя произошел взрыв, пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает пользователь Nastya Oli на своей странице в Facebook.
На добудову «Повітряного експреса» повернули менеджера, за якого з проекту розікрали 150 мільйонів
26. 06. 2017 | 17:42
Міністерство інфраструктури планує підняти питання про відновлення проекту «Повітряний експрес» на переговорах в Китаї в кінці травня. Відповідати за нове будівництво доручили держсекретарю міністерства Андрію Галащуку, який вже очолював цей проект за часів Владислава Каськіва.
В следующем отопительном сезоне многие лишатся субсидий
26. 06. 2017 | 09:25
При расчете гражданам Укрaины субсидий в следующем отопительном сезоне будут учитываться доходы с апреля прошлого года до мая текущего. По факту это приведет к тому, что сумма плaтежей для получателей субсидий увеличится.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»