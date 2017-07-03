34 киевлянина отравились в ресторанах

03 июля 2017 | 11:07

Количество отравившихся суши в одном из ресторанов в Киеве увеличилось до 34 человек.

По данным Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве, 34 человека пострадали в результате вспышки кишечной инфекции в заведениях общественного питания компании "Суши Лэнд Евразия" и "Суши Лайф" в Шевченковском и Оболонском районах Киева.



По данным лабораторных исследований возможным этиологическим фактором является возбудитель сальмонеллеза.



Также сообщается, что в субботу, 1 июля, специалисты Госпродпотребслужбы провели проверки санитарного состояния объектов общепита в Киеве.



По результатам проверки, 30% заведений должны временно прекратить свою деятельность для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков.



Как сообщалось, 28 июня вспышка кишечной инфекции была зарегистрирована среди лиц, употреблявших суши в ресторане на улице Дмитриевской. Информацию о данном происшествии Госпродпотребслужба направила в Национальную полицию.