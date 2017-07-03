ТЕМА

34 киевлянина отравились в ресторанах

03 июля 2017 | 11:07

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Количество отравившихся суши в одном из ресторанов в Киеве увеличилось до 34 человек.


По данным Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) в Киеве, 34 человека пострадали в результате вспышки кишечной инфекции в заведениях общественного питания компании "Суши Лэнд Евразия" и "Суши Лайф" в Шевченковском и Оболонском районах Киева. 
 
По данным лабораторных исследований возможным этиологическим фактором является возбудитель сальмонеллеза. 
 
Также сообщается, что в субботу, 1 июля, специалисты Госпродпотребслужбы провели проверки санитарного состояния объектов общепита в Киеве. 
 
По результатам проверки, 30% заведений должны временно прекратить свою деятельность для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков. 
 
Как сообщалось, 28 июня вспышка кишечной инфекции была зарегистрирована среди лиц, употреблявших суши в ресторане на улице Дмитриевской. Информацию о данном происшествии Госпродпотребслужба направила в Национальную полицию.



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

фото Константин Гришин. 2 июля, тропический ливень в Киеве и его последствия.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100