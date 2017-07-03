ПЕНСИОНЕРКА ПОСТРАДАЛА ПРИ ВЗРЫВЕ В КИЕВСКОЙ МАРШРУТКЕ

Инцидент произошел еще 28 июня, когда ее бабушка примерно в 17.10 села в маршрутку №507 .



"Когда доехали до остановки Пирогово, под сиденьем водителя что-то взорвалось и все думали, что это был огнетушитель порошковый. Моя бабушка сидела именно за водителем и когда произошел взрыв и обломки полетели прямо ей в ногу", - сообщает внучка потерпевшей.



По ее словам, все люди выбежали из маршрутки (в том числе и водитель), и только одна женщина, сидевшая сзади, помогла пенсионерке.



"За то время, когда моя бабушка кричала, чтобы ей кто-то помог и вызвали скорую, несколько водителей, которые ехали за этой маршруткой, что-то собирали по салону. Потом какие-то люди уже вызвали скорую; просидев минут 10-15, бабушка позвонила моей тете. Мы сразу же приехали на ту остановку (потому что не очень далеко от нее живем) и увидели, что бабушка сидит на солнце вся в порошке, с разорванной ногой.. рану было прикрыто ватой", - рассказала внучка пострадавшей.



Полиция приказала водителю вызвать директора фирмы-перевозчика по фамилии Артеменко.



"И когда приехал директор и водитель сказал, что это он, тот директор начал давать заднюю и говорить что это не он. Потом были крики нецензурной брани. И почему полиция не проверила его документы?", - пишет родственница пострадавшей.



Женщине сделали операцию, о состоянии ноги не уточняется.



"Перевозчики не проверяют технические состояния маршруток и этим самым ставят под угрозу здоровье и жизнь людей (и пассажиров, и водителей). Виновные должны быть наказаны. И это точно не водитель маршрутки, которому тоже изрядно досталось от взрыва, а само руководство за свою халатность", - говорится в заявлении.



Она утверждает, что в полиции "постоянно передают дело от одного следователя к другому, отправляют из одного кабинета в другой".

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