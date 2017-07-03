ТЕМА

ПЕНСИОНЕРКА ПОСТРАДАЛА ПРИ ВЗРЫВЕ В КИЕВСКОЙ МАРШРУТКЕ

03 июля 2017 | 11:04

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В киевской маршрутке около остановки "Музей Пирогово" под сиденьем водителя произошел взрыв, пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает пользователь Nastya Oli на своей странице в Facebook.


Инцидент произошел еще 28 июня, когда ее бабушка примерно в 17.10 села в маршрутку №507 . 
 
"Когда доехали до остановки Пирогово, под сиденьем водителя что-то взорвалось и все думали, что это был огнетушитель порошковый. Моя бабушка сидела именно за водителем и когда произошел взрыв и обломки полетели прямо ей в ногу", - сообщает внучка потерпевшей. 
 
По ее словам, все люди выбежали из маршрутки (в том числе и водитель), и только одна женщина, сидевшая сзади, помогла пенсионерке. 
 
"За то время, когда моя бабушка кричала, чтобы ей кто-то помог и вызвали скорую, несколько водителей, которые ехали за этой маршруткой, что-то собирали по салону. Потом какие-то люди уже вызвали скорую; просидев минут 10-15, бабушка позвонила моей тете. Мы сразу же приехали на ту остановку (потому что не очень далеко от нее живем) и увидели, что бабушка сидит на солнце вся в порошке, с разорванной ногой.. рану было прикрыто ватой", - рассказала внучка пострадавшей.  
 
Полиция приказала водителю вызвать директора фирмы-перевозчика по фамилии Артеменко. 
 
"И когда приехал директор и водитель сказал, что это он, тот директор начал давать заднюю и говорить что это не он. Потом были крики нецензурной брани. И почему полиция не проверила его документы?", - пишет родственница пострадавшей. 
 
Женщине сделали операцию, о состоянии ноги не уточняется. 
 
"Перевозчики не проверяют технические состояния маршруток и этим самым ставят под угрозу здоровье и жизнь людей (и пассажиров, и водителей). Виновные должны быть наказаны. И это точно не водитель маршрутки, которому тоже изрядно досталось от взрыва, а само руководство за свою халатность", - говорится в заявлении. 
 
Она утверждает, что в полиции "постоянно передают дело от одного следователя к другому, отправляют из одного кабинета в другой". 

Досье



Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

Лолита
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100