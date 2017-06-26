На добудову «Повітряного експреса» повернули менеджера, за якого з проекту розікрали 150 мільйонів

Про це пише Денис Кацило в «ЛігаБізнесІнформ».

«Повітряний експрес» – це проект швидкісного залізничного сполучення між Києвом та аеропортом «Бориспіль». Він виник перед проведенням футбольного чемпіонату «євро-2012», його лобістом був голова Держінвестпроекту Владислав Каськів. В червні 2011 році Держінвестпроект створив ДП «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес», яке підписало з Експортно-імпортним банком Китаю угоду про 15-річний кредит на $372 млн під 6,5% річних.

Перший транш в $52,1 млн Китайський ексімбанк надав в 2013 році: $14 млн отримав «Повітряний експрес» (за цільовим призначення використано $7,5 млн), $34,5 млн було перераховано китайському підряднику China National Complete Engineering Corporation (ССЕС).

Другий транш в розмірі $320 млн Україна не отримала.

Від «Наших грошей»

У березні 2015 року стало відомо, що з Держінвестпроекту вивели близько 400 млн грн. державних коштів. Зокрема з ДП «Повітряний експрес» вивели близько 150 млн грн.

У тому числі, оскільки будівництво не велося, частину отриманих від китайців грошей, у 2014 року розмістили на депозитах у ТОВ «Сапфір фінанс» (82 млн грн.) і «Профін банку» (25 млн грн.). Фірму «Сапфір фінанс» заснував спеціаліст з ліквідації підприємств Іван Радик, а «Профін банк» через кілька тижнів після розміщення депозиту був оголошений неплатоспроможним.

Ще близько 40 млн грн. склала переплата за три земельні ділянки у Бориспільському районі. «Повітряний експрес» викупив їх у травні 2014 року за 46 млн грн., тоді як ці ділянки було раніше скуплено посередниками за суму у 20 разів меншу.

Всі документи підписував в.о. керівника «Повітряного експресу» Генадій Дяченко. Він кілька разів призначався в.о. директора держпідприємства у 2013 році на короткі періоди для підписання документів про виведення грошей. Після чого до керівництва «Повітряного експресу» Каськів знову повертав Галущака.

У березні 2016 року Владислав Каськів був оголошений в розшук за підозрою в розкраданні коштів держбюджету. Пізніше він був затриманий в Панамі, але вже майже рік його не видають Україні в рамках екстрадиції.

В кінці 2016 році Глащука було призначено держсекретарем Міністерства інфраструктури. Після цього міністр Володимир Омелян заявив, що Галущак з команди його першого заступника Євгена Кравцова, який очолює наглядову раду ПАТ «Укрзалізниця». ЗМІ називають Кравцова наближеним до оточення екс-голови адміністрації президента Бориса Ложкіна.

В січні уряд Володимира Гройсмана затвердив новий статут «Укрзалізниці», за яким Мінінфраструктури втратило право управління компанією, вона стала напряму підпорядковуватися уряду.

Наші гроші