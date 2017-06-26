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Луценко анонсировал снятие неприкосновенности с шестого нардепа
26 июня 2017 | 08:28
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал еще одно представление ГПУ в Верховную Раду о снятии с народных депутатов неприкосновенности уже в ближайшие дни.
Об этом стало известно из сообщения главы ГПУ во время брифинга, который транслировал «24 канал», информирует.
При этом Луценко не уточнил имяа, на которого подготовлено представление, отметив, что оно не последнее.
«Конец ли это очистки рядов в Верховной Раде? Нет, не конец. В ближайшие дни вы услышите еще одно сообщение, а многих депутатов будем считать осенью», — сказал глава ГПУ.
По его словам, по делу о всех пяти народных депутатов, на которых уже подано представление в парламент на снятие депутатской неприкосновенности, есть достаточное количество доказательств для привлечения их к ответственности.
«Будет ли их достаточно для подозрения? Думаю, да. Будет ли их достаточно для обвинительного акта? С большой вероятностью, да. Но до этого еще этап досудебного следствия, который должен пройти в разумные сроки. С моей точки зрения — где-то до полугода», — отметил генпрокурор.
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