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В Донецке остановился "отжатый" завод
26 июня 2017 | 08:21
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«Донецкий металлургический завод» (ДМЗ) остановил работу из-за отсутствия дизельного топлива.
Об этом пишут «Новости Донбасса» со ссылкой на источник на предприятии.
По его словам, из-за отсутствия солярки «ДМЗ» не работает уже неделю.
«Солярка необходима для работы тепловозов, которые перевозят сырье и готовую продукцию. Из-за сложившейся ситуации заводские печи функционируют в дежурном режиме», — отмечается в сообщении.
Как известно, владельцы Донецкого металлургического завода объявили об остановке предприятия 27 февраля — накануне введения внешней администрации со стороны ОРДО.
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