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Депутаты предлагают увеличить выплаты при рождении ребенка

26 июня 2017 | 02:18

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В Украине готовятся новые правила выплат «детских» денег. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о принятии за основу соответствующего законопроекта.


В законопроекте предлагают изменить формулу начисления выплат при рождении ребенка. Сейчас родители получают фиксированную сумму – 41 тыс. 280 грн., но разово на руки выдают только 10,3 тыс. грн. Остальное разбивается равными частями на три года, информирует еizvestia.com.

Депутаты предлагают привязать сумму к прожиточному минимуму для ребенка до 6 лет (с 1 мая этого года – 1426 грн.). Молодым родителям хотят платить 52 таких минимума (74,2 тыс. грн.) за первого ребенка, 70 минимумов (99,8 тыс. грн.) – за второго, 120 (171,1 тыс. грн.) – за третьего.

Правда, деньги будут давать не сразу: при рождении ребенка 15–40 минимумов, а остальные, как и сейчас, – в течение последующих трех лет.

В законопроекте также прописано, что право по уходу за ребенком до трех лет имеют как мать или отец, так и ближайшие родственники.

Авторы проекта считают, что увеличение суммы и защита ее от инфляционных процессов (прожиточный минимум постоянно пересматривается) будет способствовать увеличению рождаемости в стране.

В проекте парламентского постановления этот документ предлагается принять за основу, но предварительно внести в него правки. Список самих корректировок прока не озвучен.

Вполне возможно, что законопроект совместят с альтернативным – №5709-1, который зарегистрировал в ВР в феврале этого года депутат от БПП Руслан Сольвар. В нем предлагается привязать детские выплаты уже не к прожиточному минимуму, а к минимальной зарплате (3,2 тыс. грн.), и платить разово 5 минималок (16 тыс. грн.) плюс каждый месяц еще по 3, 2 тыс. грн. в течение трех лет. То есть всего получается 131,2 тыс. грн., что втрое больше, чем сейчас и почти вдвое, чем предлагается в базовом законопроекте.

Экономические известия 



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