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Водителей шокировали грядущим увеличением штрафов
26 июня 2017 | 08:15
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За вождение в состоянии алкогольного опьянения предлагают штрафовать на 40 тыс грн.
Еще год назад в Украине штрафы для любителей выпить за рулем повысили до 10 тысяч гривен, однако украинцы не только не стали меньше употреблять за рулем, но и даже повысили свою активность, информирует.
Так только в этом году полиция составила 46 тысяч протоколов на пьяных водителей.
До сих пор причина каждой пятой смерти на дорогах – пьяный, передает ТСН.
Сейчас же строгость наказания предлагают повышать в зависимости от количества промилле в крови – к примеру, 2 промилле может стоить 40 тысяч гривен и три года без права вождения.
Столько же грозит, если водитель вообще откажется проходить тест на алкоголь.
Зато наркологи выступают против такой градации.Мол, концентрация алкоголя, допустим, в 0,5 промилле – для одного может быть достаточно серьезным опьянением, когда за руль уже ни в коем случае нельзя садиться, а для некоторых это комфортное состояние.
Однако понятно одно — власти считают необходимым в ближайшем будущем кардинально повышать наказание за нетрезвое вождение, а также вводить за это уголовную ответственность.
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