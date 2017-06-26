Водителей шокировали грядущим увеличением штрафов

26 июня 2017 | 08:15

За вождение в состоянии алкогольного опьянения предлагают штрафовать на 40 тыс грн.

Еще год назад в Украине штрафы для любителей выпить за рулем повысили до 10 тысяч гривен, однако украинцы не только не стали меньше употреблять за рулем, но и даже повысили свою активность, информирует еizvestia.com.

Так только в этом году полиция составила 46 тысяч протоколов на пьяных водителей.

До сих пор причина каждой пятой смерти на дорогах – пьяный водитель, передает ТСН.

Сейчас же строгость наказания предлагают повышать в зависимости от количества промилле в крови – к примеру, 2 промилле может стоить 40 тысяч гривен и три года без права вождения.

Столько же грозит, если водитель вообще откажется проходить тест на алкоголь.

Зато наркологи выступают против такой градации.Мол, концентрация алкоголя, допустим, в 0,5 промилле – для одного может быть достаточно серьезным опьянением, когда за руль уже ни в коем случае нельзя садиться, а для некоторых это комфортное состояние.

Однако понятно одно — власти считают необходимым в ближайшем будущем кардинально повышать наказание за нетрезвое вождение, а также вводить за это уголовную ответственность.

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