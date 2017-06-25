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У понеділок редактор Гужва вийде під заставу 544 тис.грн

25 июня 2017 | 19:10

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Заставу за редактора інтернет-видання Ігоря Гужву внесуть завтра. Про це на свой сторінці у Facebook повідомила адвокат І.Гужви, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, передає УНН.


"Ігор Гужва передає всім привіт і слова подяки! Вже завтра буде внесена застава і у найближчий час він буде на волі", - написала О.Лукаш.



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